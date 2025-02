Lamezia Terme, al via il progetto “Goalkeeper Vision Training”

l’evento

LAMEZIA TERME L’evoluzione del ruolo del portiere di calcio, attraverso nuovi metodi di preparazione e formazione. Questo l’obiettivo del progetto “Goalkeeper Vision Training” che sarà presentato giovedì 20 febbraio alle ore 17.30 presso il T Hotel di Lamezia Terme. Nato da un’idea di Francesco Marano e Tony Piazza, il progetto prende spunto da uno studio della Dublin City University che ha evidenziato come, chi gioca a calcio nel ruolo di portiere presenta, rispetto agli altri giocatori, differenze fondamentali nel modo in cui percepisce il mondo e ne elabora le informazioni in modo multisensoriale. Avvalendosi dell’esperienza di esperti del settore professionistico italiani e stranieri, il progetto intende accrescere le capacità fisiche, tecniche e tattiche del portiere attraverso metodologie di preparazione da affiancare ed integrare a quelle attualmente utilizzate a livello professionistico e dilettantistico. In particolare si parlerà delle abilità visive specifiche del portiere e di come, attraverso precise modalità di allenamento basate su evidenze scientifiche, queste possano essere potenziate migliorando le prestazioni degli atleti. All’evento che si rivolge a dirigenti calcistici, preparatori di portieri e portieri stessi, hanno assicurato la loro partecipazione i rappresentanti di quasi tutte le società calabresi. Dopo i saluti di Amedeo Di Tillo, Presidente CSAIN Calabria e di Francesca Stancati, Delegata CONI Cosenza, il progetto sarà presentato da Francesco Marano. Il Prof. Simone Ferretti, allenatore individuale di portieri con esperienze in Italia ed all’estero illustrerà nello specifico le metodologie di allenamento per aumentare le abilità visive dei portieri per consentire loro di avere una reazione ottimale alle diverse situazioni di gioco a seguito dell’informazione visiva processa.