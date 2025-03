“Il cammino del Samurai”: tutto pronto per l’evento di Federfarma Catanzaro

l’iniziativa

CATANZARO Torna il tradizionale appuntamento annuale organizzato da Federfarma Catanzaro con l’innovazione e la riflessione sul ruolo del farmacista moderno e il suo futuro. Il conto alla rovescia è terminato e domani – al T Hotel di Feroleto Antico – si terrà il convegno dal titolo “L’evoluzione del farmacista: il cammino del Samurai”, un evento che esplora il ruolo del farmacista moderno attraverso metafore ispirate alla filosofia orientale, con approfondimenti su gestione, innovazione e crescita professionale. L’evento, fortemente voluto dal presidente di Federfarma Catanzaro Vincenzo Defilippo, avrà inizio alle 09:00 con la registrazione dei partecipanti, seguita dall’apertura dei lavori alle 09:30 con gli interventi di Vincenzo Defilippo, Giuseppe Lezoche, Mariarita Albanese e Francesco Lucia. Tra i temi trattati: “Yin e Yang tra professionalità e profitto” con Laura Iacovone e Pierangelo Fissore, che approfondiranno l’equilibrio tra etica e sostenibilità economica; “La Farmacia dei servizi gestita da un moderno Samurai” con gli esperti Raffaele La Regina, Marco Cauda e Lorenzo Lani, che illustreranno il futuro del settore farmaceutico; “Lo Zen per tenere in equilibrio la finanza” con Angelika Tumello e Marco Alessandrini, che offriranno spunti su gestione finanziaria e strategia. “Maneki Neko” con Cristiano Gatto, un approfondimento sulla percezione nel mondo della farmacia; “Il Bushido del farmacista” con Giacomo Pisano, che parlerà dell’identità digitale e dell’evoluzione della professione; “L’innovazione attraverso il Gioco di Go” con Emanuele Mormino, che presenterà un approccio innovativo alla strategia farmaceutica. Il convegno prevede momenti di interazione con il pubblico. I lavori saranno moderati da Viviana Verbano, giornalista RAI. La Segreteria organizzativa è di EcoMeeting & Congressi, in collaborazione con Remaker Creative Studio.

