Acri revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini e la conferisce a Matteotti

la decisione storica

ACRI Il Comune di Acri, in provincia di Cosenza, ha revocato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, conferendola invece a Giacomo Matteotti, ucciso dalla violenza fascista nel 1924. Il provvedimento è stato approvato all’ultimo consiglio comunale con 14 voti a favore e 1 astenuto per la revoca e 13 voti a favore e 2 astenuti per la concessione della cittadinanza onoraria a Matteotti. Il sindaco Pino Capalbo aveva già annunciato la decisione durante le celebrazioni del 25 aprile. «La libertà – ha detto il primo cittadino non consiste nel cancellare il passato ma nel saperlo leggere con onestà per costruire in futuro più giusto e antifascista. Non si può tollerare che silenziosamente si possa assistere a una riscrittura della storia dimenticando le leggi razziali, la considerazione dei cittadini ebrei come nemici della razza superiore, cittadini di serie B privati della loro libertà. Abbiamo cancellato una pagina abominevole del nostro paese che va ricordata e condannata in rispetto della centinaia, migliaia di persone che perso il loro diritto di essere tali e in rispetto a noi stessi, la nostra comunità e a quelli che verranno dopo di noi».

