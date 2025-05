Nominato il nuovo Commissario dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto

la decisione

REGGIO CALABRIA «È per me un onore assumere la guida dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto come Commissario Straordinario, su nomina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Affronto questo incarico con profonda responsabilità e con l’impegno a lavorare con passione e dedizione al servizio del nostro sistema portuale e dei territori che rappresentiamo, per affrontare insieme le sfide che ci attendono e costruire il futuro della portualità dello Stretto». E l’annuncio, in una nota, di Francesco Rizzo nuovo Commissario Straordinario AdSP Stretto.