Crediti milionari mai riscossi, la Provincia di Cosenza fa causa alla Regione

gli enti locali in affanno

COSENZA Nella mattinata di oggi il Consiglio ha approvato il Conto Consuntivo 2024 della Provincia di Cosenza, chiuso con un disavanzo di 82 milioni che, aveva già spiegato ai Consiglieri provinciali la Presidente Rosaria Succurro, «derivano dagli effetti della legge Delrio e da vecchi mutui, sottoscritti dall’amministrazione di Mario Oliverio, che ingessano il bilancio dell’ente al punto che risulta difficile anche provvedere agli interventi ordinari come il taglio dell’erba».

Succurro: operazione verità sul disavanzo

«È quindi necessaria un’operazione di verità – ha più volte detto Succurro – per liberare il campo da menzogne, equivoci e fantasie». Nel suo intervento in Consiglio provinciale, la Presidente della Provincia di Cosenza ha dato alcune notizie clamorose.

La prima: l’ente intermedio ha da poco fatto causa alla Regione Calabria, benché sia dello stesso colore politico, per recuperare 38 milioni di crediti del passato mai riscossi, mentre da ultimo la Regione ha versato alla Provincia di Cosenza circa 4 milioni di euro, che hanno permesso di evitarne il dissesto finanziario, e risolto – ha chiarito Succurro – l’annosa questione dell’immobile di Vaglio Lise, occupato ma a lungo non pagato per metà dall’amministrazione regionale.

La seconda: la Provincia di Cosenza ha ereditato dalla gestione Oliverio, «la stessa che in passato aveva ricevuto l’Oscar per il bilancio», un gravame di 30 milioni relativo al Fondo di anticipazione liquidità e 2 milioni all’anno di mutui con il Credito sportivo, nel tempo arrivati alla cifra monstre di 22 milioni di euro.

«Ulteriori tagli alla finanza pubblica – ha precisato Succurro – hanno aggravato la situazione. Ma, dopo aver levato la polvere nascosta per tanto tempo sotto il tappeto e in seguito ai continui confronti con dirigenti di vertice della Corte dei conti e dei ministeri coinvolti, siamo certi di poter presentare un Piano di riequilibrio veritiero e credibile che – ha concluso la Presidente – permetterà alla Provincia di Cosenza di tornare agli antichi fasti».

LEGGI ANCHE

«La Provincia di Cosenza in profondo rosso e in predissesto cronico»

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato