Brunori Sas, arriva il doppio Disco d’Oro: un 2025 da incorniciare per il cantautore

i riconoscimenti

COSENZA Il 2025 si conferma un anno d’oro per Brunori Sas. Dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo, dove si è classificato al terzo posto con il brano “L’albero delle noci” vincendo anche il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, il cantautore calabrese conquista anche le classifiche con una doppia certificazione Fimi. Dario Brunori ha ricevuto due Dischi d’Oro: uno proprio per il singolo sanremese e l’altro per l’album “Vol. 3 – Il cammino di Santiago in taxi”, pubblicato originariamente nel 2014 e oggi riscoperto da un pubblico sempre più affezionato.

Il successo sanremese ha dato ulteriore slancio alla carriera del cantautore cosentino, reduce anche da un tour invernale da tutto esaurito. A breve partirà il tour estivo 2025, che toccherà diverse location italiane. Due date in particolare spiccano sul calendario: il Circo Massimo a Roma e l’Arena di Verona, palcoscenici simbolici che consacrano Brunori Sas tra i grandi della musica italiana contemporanea. (f.v.)

Il tour estivo

Sabato 28 giugno 2025 || Codroipo (UD) Villa Manin

Martedì 1 luglio 2025 || Collegno (TO) FLOWERS FESTIVAL c/o Parco della Certosa

Sabato 5 luglio 2025 || Pistoia PISTOIA BLUES c/o Piazza Duomo

Venerdì 11 luglio 2025 || Genova ALTRAONDA FESTIVAL c/o Arena del Mare Porto Antico

Domenica 13 luglio 2025 || Cattolica (RN) Arena della Regina

Martedì 15 luglio 2025 || Fermo Piazza del Popolo

Giovedì 17 luglio 2025 || Salerno Piazza della Libertà

Venerdì 18 luglio 2025 || Bari LOCUS FESTIVAL c/o Fiera del Levante

Venerdì 1 agosto 2025 || Assisi (PG) SUONI CONTROVENTO c/o Rocca Maggiore

Domenica 3 agosto 2025 || Alghero (SS) FESTIVAL ABBABULA c/o Anfiteatro Ivan Graziani

Venerdì 8 agosto 2025 || Diamante (CS) Teatro dei Ruderi di Cirella

Domenica 10 agosto 2025 || Catania SOTTO IL VULCANO FEST c/o Villa Bellini

Sabato 23 agosto 2025 || Montesilvano (PE) MAREA FESTIVAL c/o Lungomare

I live speciali con orchestra

Mercoledì 18 giugno 2025 || Roma Circo Massimo

Venerdì 3 ottobre 2025 || Verona Arena di Verona

