Rosso vince la “maratona” dello spoglio nella piccola Spadola

amministrative

SPADOLA E’ stato necessario uno scrutinio dalla durata quasi infinita, lungo quasi 8 ore benché le schede da valutare non erano nemmeno un migliaio – per registrare l’elezione del sindaco di Spadola, l’unico Comune in provincia di Vibo Valentia andato al voto per questa tornata delle Amministrative. Alla fine di uno spoglio caratterizzato– secondo quanto si è appreso – da molte tensioni e diverse interruzioni, a vincere è stato Antonio Maria Rosso (nella foto), con la lista “Prima Spadola”, con il 51,7% (320 voti complessivi secondo il Viminale): Rosso ha sconfitto l’ex sindaco Cosimo Damiano Piromalli (a capo di “Insieme per Spadola”), che ha riportato il 48,3% (299 voti). Rosso in passato è stato anche vicesindaco di Piromalli. (redazione@corrierecal.)

