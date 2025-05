Perseguitava l’ex compagna, divieto di avvicinamento per un crotonese

insulti e minacce

CROTONE I carabinieri della stazione di Crotone hanno dato esecuzione al divieto di avvicinamento alla persona offesa ad un soggetto cinquantenne che perseguitava la propria ex compagna. L’uomo non aveva accettato la fine della relazione e continuava a pedinare la donna e ad appostarsi in prossimità del suo luogo di lavoro, pretendendo che la stessa ricominciasse la frequentazione. A seguito del rifiuto della donna, l’uomo ha iniziato ad insultarla e minacciarla, ingenerando nella vittima un perdurante stato di ansia e preoccupazione che l’ha poi spinta a denunciarlo ai carabinieri. L’indagine esperita dalla stazione carabinieri, sotto l’egida della Procura della Repubblica di Crotone, ha poi portato all’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

