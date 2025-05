Leoni nuovo segretario di Fi Giovani, la soddisfazione di Occhiuto

la designazione

ROMA “Congratulazioni a Simone Leoni, da oggi nuovo segretario dei Giovani di Forza Italia. Un incarico importante che conferma il ruolo centrale delle nuove generazioni nel nostro movimento politico. I giovani sono la forza vitale della società e il motore del cambiamento. Grazie a Stefano Benigni per il grande lavoro svolto in questi anni con passione e impegno alla guida del movimento giovanile. Come ricorda spesso il nostro segretario nazionale Antonio Tajani, Forza Italia è la casa dei moderati e dei riformisti: con Simone Leoni, i giovani continueranno a esserne protagonisti“. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

