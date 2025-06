Servizio idrico in tilt, il Pd chiede chiarimenti alla Regione Calabria

acqua e depurazione

CATANZARO Il gruppo del Pd in Consiglio regionale esprime forte preoccupazione per la grave situazione dell’emergenza idrica in Calabria e per il mancato avvio degli interventi già programmati.

Anche a seguito delle denunce dell’ex commissario di Arrical, Bruno Gualtieri, che ha messo in evidenza le gravi criticità nella gestione e nell’implementazione degli investimenti nel settore, il gruppo del Pd ha deciso di presentare un’interrogazione al governo regionale per fare piena luce sulla questione.

«Gualtieri ha segnalato che la situazione dell’acqua in Calabria continua a peggiorare, con perdite idriche superiori al 50% e reti fognarie vetuste, come noi continuiamo a denunciare da tempo – spiegano i consiglieri dem -. La riorganizzazione del servizio idrico integrato avvenuta nel 2022 non ha portato i miglioramenti promessi e, anzi, continua a risentire di una gestione disorganizzata, con competenze che ancora non sono state completamente trasferite agli enti preposti. Le conseguenti difficoltà nella gestione e nella realizzazione degli interventi necessari stanno mettendo a rischio fondi già stanziati, mentre i cittadini calabresi continuano a pagare per un servizio inefficiente».

«Ma a destare ancora più preoccupazione – prosegue il Pd – dimostrando la confusione gestionale del governo di centrodestra – è il groviglio amministrativo creato che rende ingovernabile il settore, come evidenziato anche da Gualtieri. Nonostante nel 2022 sia stata istituita Arrical, come Autorità unica, mentre Sorical S.p.A. è gestore unico, il Dipartimento regionale Ambiente e Territorio continua ad agire come se detenesse ancora competenze gestionali. Un vero e proprio pastrocchio che impedisce la stipula delle convenzioni necessarie tra Arrical e gli enti locali. E senza queste convenzioni, Sorical non può esercitare nemmeno il ruolo di supervisione tecnica».

«È urgente che la Regione faccia chiarezza sui motivi di questo immobilismo e prenda le decisioni necessarie per avviare le convenzioni e gli interventi necessari».

Per questi motivi il gruppo del Pd presenterà un’interrogazione per ottenere risposte concrete sullo stato delle opere già finanziate, sull’efficacia della governance attuale e su come il governo regionale intenda affrontare le infrazioni europee in materia di depurazione delle acque e risanamento delle infrastrutture e l’emergenza idrica già in atto in diverse province calabresi.

