Prime nomine alla guida delle Asp: Berardi a Reggio, Graziano confermato a Crotone

le scelte

CATANZARO La giunta regionale guidata dal presidnete Roberto Occhiuto ha nominato i direttori generali dell’Asp di Reggio Calabria e di Crotone. Si tratta, rispettivamente, di Maddalena Berardi, già direttore amministrativo dell’Asp di Reggio, e Antonio Graziano, confermato alla guida dell’azienda pitagorica. Le nomine giungono a seguito degli avvisi di selezione banditi dalla Regione Calabria lo scorso gennaio per rinnovare i vertici degli enti del servizio sanitario regionale. (c. a.)

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