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LA NUOVA STAGIONE

La sfida tra Vicenza e Catanzaro apre ufficialmente il campionato di Serie B

Lo rende noto la Lega B, che ha pubblicato il programma completo delle prime 5 giornate del campionato

Pubblicato il: 28/07/2026 – 17:18
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La sfida tra Vicenza e Catanzaro apre ufficialmente il campionato di Serie B
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CATANZARO Sarà la sfida tra L.R. Vicenza e Catanzaro ad aprire ufficialmente il campionato di Serie B 2026/27. La sfida tra la compagine veneta e quella calabrese è stata indicata come primo anticipo della stagione, in programma Venerdì 21 agosto alle ore 20.30. Lo rende noto la Lega B, che ha pubblicato il programma completo delle prime 5 giornate del campionato. I primi due posticipi saranno quelli di domenica 23 agosto alle 21.00 Cesena-Sampdoria e Palermo-Juve Stabia.

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