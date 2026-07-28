La sfida tra Vicenza e Catanzaro apre ufficialmente il campionato di Serie B

LA NUOVA STAGIONE

CATANZARO Sarà la sfida tra L.R. Vicenza e Catanzaro ad aprire ufficialmente il campionato di Serie B 2026/27. La sfida tra la compagine veneta e quella calabrese è stata indicata come primo anticipo della stagione, in programma Venerdì 21 agosto alle ore 20.30. Lo rende noto la Lega B, che ha pubblicato il programma completo delle prime 5 giornate del campionato. I primi due posticipi saranno quelli di domenica 23 agosto alle 21.00 Cesena-Sampdoria e Palermo-Juve Stabia.