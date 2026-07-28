Simone Cristicchi in concerto in Calabria, unica tappa a Mormanno

l’atteso live

MORMANNO La stagione dei grandi appuntamenti culturali in Calabria si arricchisce di un evento di rilievo. Il prossimo 14 agosto 2026, lo splendido borgo di Mormanno – nel cuore del Parco del Pollino – ospiterà Simone Cristicchi nell’unica tappa calabrese del suo nuovo tour estivo. In un’estate 2026 particolarmente ricca di musica e spettacoli dal vivo, il Pollino si prepara ad accogliere uno degli artisti più apprezzati del panorama culturale italiano. L’appuntamento è fissato per la sera della vigilia di Ferragosto presso l’Area Eventi Rurà, una cornice suggestiva immersa nella natura e nella storia del territorio. Quello di Simone Cristicchi è un viaggio poetico e civile tra canzone, teatro e narrazione intitolato “A-Live Tour e le altre storie”. A Mormanno, l’artista proporrà la speciale formula “A-LIVE”: un format intimo e profondo, ideato per intrecciare i brani più iconici del suo repertorio musicale con il racconto teatrale e le riflessioni civili che da sempre caratterizzano la sua produzione. Non è il classico concerto, ma un’esperienza immersiva in cui le note incontrano la parola scritta e recitata.

Il Comune di Mormanno, guidato dal sindaco Paolo Pappaterra, ha presentato un ricco cartellone di eventi estivi.

La vittoria a Sanremo

Nel 2007, Cristicchi sale sul palco di Sanremo vincendo il Festival con il brano “Ti regalerò una rosa” sul tea degli ospedali psichiatrici. «Da allora molto è cambiato – ha spiegato in passato l’artista – c’è stata come un’esplosione intorno al tema, purtroppo ancora oggi un tabù. Ma per debellare il virus dell’indifferenza, l’arte è uno strumento potentissimo, soprattutto la canzone è un’arma per riuscire a veicolare dei messaggi molto potenti. L’arte può mettersi a disposizione per cause sociali». (redazione@corrierecal.it)



*In copertina, una foto del profilo Facebook di Simone Cristicchi