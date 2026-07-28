Medjugorje, altare in fiamme e sfregiate le statue della Madonna

atto vandalico

MEDJUGORJE Svolta in merito all’atto vandalico compiuto la scorsa notte a Medjugorie. A quanto si apprende, infatti, la polizia ha fermato un ragazzo che sarebbe il presunto responsabile dell’incendio dell’altare esterno della chiesa della parrocchia di San Giacomo. Decisive per l’identificazione le immagini delle telecamere di sorveglianza.La scorsa notte, oltre all’incendio, sono state profanate anche due statue della Madonna. Stanno facendo il giro del web le immagini degli atti di vandalismo e profanazione che hanno colpito stanotte la statua della Madonna nel santuario mariano di Medjugorje in Bosnia-Erzegovina. L’uomo – secondo l’accusa – sarebbe entrato nella Parrocchia di San Giacomo e avrebbe dato fuoco all’altare. Quindi, la profanazione alla statua della Gospa (Madonna) che viene imbrattata con scritte come “i veggenti sono truffatori” ed altre ancora più offensive. Il santuario, fa sapere comunque una nota ufficiale, “rimane aperto a tutti i pellegrini. Il programma di preghiera si svolge regolarmente e tutti gli ambienti vengono rapidamente puliti e preparati affinché possano tornare ad essere un luogo di preghiera e di incontro con il Signore per intercessione della Regina della Pace”.