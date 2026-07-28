Montalto Food Festival 2026, tre giorni di gusto, spettacolo e identità nel cuore di Montalto Uffugo

la terza edizione

MONTALTO UFFUGO Da sabato 1° a lunedì 3 agosto 2026, il suggestivo borgo di Montalto Uffugo ospiterà la III edizione del Montalto Food Festival, l’evento che negli ultimi anni si è affermato come uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell’estate montaltese. Tre giornate dedicate al buon cibo, alla musica, allo spettacolo e alla valorizzazione delle eccellenze territoriali, con un format capace di coniugare tradizione, innovazione e promozione del patrimonio identitario. L’inaugurazione è in programma sabato 1° agosto alle ore 19:00, con l’apertura ufficiale della manifestazione e degli stand gastronomici. I visitatori potranno intraprendere un vero e proprio viaggio tra i sapori d’Italia grazie a una selezione di attività ristorative e operatori di qualità, che proporranno specialità provenienti da diverse regioni italiane, affiancate dalle migliori eccellenze gastronomiche del territorio calabrese. Grande attenzione sarà riservata anche all’inclusività, con un’area interamente dedicata al gluten free, realizzata per garantire un’offerta sicura e di qualità alle persone celiache e a chi segue un’alimentazione senza glutine, affinché nessuno debba rinunciare al piacere della convivialità e della buona cucina.

Grande novità dell’edizione 2026 saranno gli show cooking e le masterclass, che trasformeranno il festival in un’esperienza ancora più coinvolgente, permettendo al pubblico di vivere da vicino momenti di spettacolo, formazione e scoperta delle tradizioni gastronomiche. La prima giornata vedrà protagonista Baffetto Kitchen, che porterà in scena uno spettacolare show cooking dedicato alla celebre Pasta all’Assassina. Durante l’esibizione svelerà al pubblico i segreti, le tecniche e gli accorgimenti per realizzare quella che è considerata una delle ricette più iconiche della tradizione pugliese, coinvolgendo gli spettatori in un’esperienza dinamica e ricca di curiosità.

Domenica 2 agosto, nella cornice della Villa Comunale Dino Paolo Nigro, sarà la volta di Francesco Cariati che realizzerà uno show cooking interamente dedicato alle eccellenze agroalimentari della nostra regione. Attraverso ingredienti di qualità e prodotti del territorio racconterà la biodiversità, la cultura e l’identità gastronomica della Calabria, valorizzando il lavoro delle imprese agricole e le produzioni tipiche locali.

Gran finale lunedì 3 agosto con uno degli ospiti più attesi: Errico Porzio, tra i pizzaioli e content creator più seguiti d’Italia. Sempre nella Villa Comunale Dino Paolo Nigro, terrà una masterclass esclusiva durante la quale un numero limitato di partecipanti potrà preparare la pizza insieme a lui, vivendo un’esperienza unica a stretto contatto con il maestro pizzaiolo. Le prenotazioni saranno aperte attraverso la pagina ufficiale del Montalto Food Festival sui social network. Un appuntamento che unirà spettacolo, formazione e condivisione, offrendo agli appassionati l’opportunità di apprendere tecniche, segreti e curiosità direttamente da uno dei protagonisti più amati del panorama gastronomico italiano. Ad animare le tre serate saranno inoltre concerti live, dj set, spettacoli e intrattenimento, trasformando il borgo di Montalto Uffugo in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove il gusto incontrerà la musica, la cultura e il divertimento in un’atmosfera di festa capace di coinvolgere visitatori di ogni età.

Per garantire un’accoglienza efficiente e agevolare l’afflusso dei visitatori, saranno predisposte aree parcheggio dedicate in Via Duomo, Via Stanislao Alimena e presso lo Stadio Comunale “Pasquale Pellegrino”. Da ciascuno dei parcheggi sarà attivo un servizio navetta gratuito che accompagnerà il pubblico direttamente nell’area del festival. Inoltre, un’apposita segnaletica sarà installata nei principali punti del paese per facilitare l’accesso alla manifestazione e orientare i visitatori lungo tutto il percorso. Il Montalto Food Festival è un evento pensato per tutta la famiglia. Per i più piccoli sarà allestita un’area dedicata ai bambini, curata dalle Sorelle Mastrosimone, con attività ludiche e di intrattenimento pensate per offrire momenti di svago in un ambiente sicuro e accogliente. La Villa Comunale Dino Paolo Nigro ospiterà inoltre un’area espositiva dedicata all’artigianato e alla filiera corta, nella quale sarà possibile scoprire produzioni gastronomiche locali, manufatti artigianali e le eccellenze del territorio, promuovendo il lavoro di aziende e produttori che rappresentano l’identità autentica della Calabria. Ad arricchire ulteriormente il percorso del gusto sarà la presenza di due prestigiose cantine vinicole calabresi, La Peschiera e V’Incanto, che proporranno una selezione delle proprie etichette, offrendo ai visitatori l’opportunità di degustare vini che raccontano la tradizione e la qualità dell’enologia regionale. Il Montalto Food Festival rappresenta anche un’importante occasione di promozione del territorio. Durante la manifestazione sarà dato ampio spazio al progetto della De.Co. Identitaria, promosso da UNPLI Calabria, che valorizza le eccellenze agroalimentari, i saperi, le tradizioni e le produzioni tipiche delle comunità locali. Un percorso dedicato consentirà ai visitatori di conoscere più da vicino il valore della Denominazione Comunale Identitaria e il suo ruolo nella tutela dell’identità territoriale e nello sviluppo turistico e culturale della Calabria. Patrocinato dalla Provincia di Cosenza e da Calabria Straordinaria, il festival si conferma un appuntamento capace di mettere in rete istituzioni, imprese, associazioni e produttori, promuovendo il territorio attraverso il linguaggio universale del gusto e creando nuove opportunità di valorizzazione turistica, culturale ed enogastronomica. L’appuntamento è quindi da sabato 1° a lunedì 3 agosto 2026, nel cuore del borgo di Montalto Uffugo, per vivere tre serate all’insegna del buon cibo, della musica, dello spettacolo e delle autentiche eccellenze del territorio. Un evento pensato per tutta la famiglia, dove tradizione, innovazione, cultura gastronomica e intrattenimento si incontrano per regalare un’esperienza unica e indimenticabile, confermando il Montalto Food Festival come uno degli eventi di riferimento dell’estate calabrese.