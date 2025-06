Si dimettono sei consiglieri, sciolto il Comune di Montauro

il terremoto politico

CATANZARO In seguito alle dimissioni di più della metà dei consiglieri comunali, presentate contestualmente nell’odierna mattinata, il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, ha avviato la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Montauro, essendosi configurata una delle ipotesi contemplate dall’art. 141 del Testo Unico degli Enti Locali. In attesa dell’adozione del decreto di scioglimento del Consiglio Comunale da parte del Presidente della Repubblica, il Prefetto ha disposto la sospensione degli organi politici del Comune, nominando Francesco Giacobbe, Funzionario economico-finanziario in servizio presso la Prefettura di Catanzaro, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente.

