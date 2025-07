Comune di Cosenza: «Dopo 25 anni al via i concorsi per assumere 42 dipendenti»

le prove

COSENZA «Dopo circa 25 anni finalmente uno sbocco occupazionale per tanti giovani al Comune di Cosenza». Lo afferma, «con soddisfazione», il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, annunciando l’inizio, a partire da oggi e fino a venerdì 4 luglio, delle nuove prove concorsuali per la copertura di 42 posti a tempo indeterminato per gli otto profili messi a bando. «E’ di tutta evidenza – aggiunge il sindaco Caruso – la portata rivoluzionaria dell’azione dell’Amministrazione comunale che consentirà all’Ente Comune di riavere, dopo molti anni di fermo, una notevole capacità assunzionale che permetterà di potere finalmente procedere al reclutamento di nuovo personale, non solo dando a tanti giovani la possibilità di una prospettiva stabile di lavoro, ma di rispondere anche ad una pressante esigenza della macchina amministrativa, ridotta veramente a pochissime unità a causa del collocamento in quiescenza, negli anni, di moltissime unità della dotazione organica. Siamo finalmente in grado di portare a compimento quelle procedure concorsuali che erano attese da tempo immemorabile e che potranno garantire al Comune non solo un’iniezione di giovani risorse umane, ma anche di poter attendere a quei servizi e a quelle funzioni che l’attuale dotazione organica non era più in grado di assicurare, data l’esiguità della forza lavoro presente». «La sessione ufficiale dei bandi pubblici per 42 assunzioni a tempo indeterminato, autorizzate, nel gennaio 2024, dalla Cosfel (Commissione per la stabilità degli enti locali) – si afferma in un comunicato – si apre domani con le prove scritte che si concluderanno venerdì 4 luglio. Questi gli 8 profili concorsuali banditi: Istruttore Contabile, Funzionario Tecnico, Istruttore Tecnico, Istruttore Amministrativo, Funzionario Amministrativo, Agenti di Polizia Locale, Funzionario Cerimoniere». «Le procedure concorsuali che iniziano oggi – ha detto ancora Caruso – si svolgeranno all’insegna della massima trasparenza e correttezza. I criteri saranno assolutamente meritocratici. L’avvio delle procedure concorsuali segna un punto di svolta e di cambiamento che è quello che abbiamo intrapreso ed impresso in questi tre anni, grazie anche alla stabilità politica della maggioranza che sostiene la mia amministrazione e che ha sempre guardato nella direzione del bene comune. Dal prossimo anno aumenteremo ulteriormente le assunzioni e chi verrà dopo di noi troverà a pieno regime una macchina amministrativa che è stata lasciata colpevolmente in affanno per dieci anni, ma che ora sarà perfettamente funzionante. Una macchina che tirerà una sospiratissima boccata d’ossigeno, ridotta com’era all’osso, con meno di 200 unità in attivo, 95 delle quali vigili urbani. Non è stato facile andare avanti in queste condizioni eppure è stato fatto veramente tanto perché i pochi dipendenti rimasti hanno saputo e voluto dare il massimo con slancio e generosità. E’ questa l’ennesima occasione che colgo per ringraziarli, perché, come ho avuto già modo di dire, hanno ridato anche dignità al Comune. Ora sarà finalmente possibile inserire in pianta organica nuove risorse che ci consentiranno di rispondere meglio e più velocemente ai bisogni dei nostri concittadini».

