Vinitaly and the City, Lollobrigida esalta la Calabria: «La regione che è cresciuta di più»

«La qualità dei prodotti italiani non si discute ma dobbiamo imparare a raccontarli: solo così creiamo valore aggiunto». Il ministro della agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida interviene a margine della inaugurazione della seconda edizione di Vinitaly and the City a Sibari.

«In questi anni abbiamo visto regioni che partivano molto avanti con grandi capacità di promozione e valorizzazione dei prodotti e regioni che erano rimaste indietro, non per la qualità dei beni ma per la scarsa capacità comunicativa. Non me ne voglia nessuno, ma la Calabria – in questi anni – probabilmente è stata la regione che meglio ha saputo crescere in termini di valore aggiunto riuscendo a diventare la prima regione italiana bio», aggiunge il ministro. Che si rivolge all'assessore Gallo ed al presidente Occhiuto sottolineando la bravura nel investire il trend rispetto al passato. «Ad ogni evento di carattere nazionale e internazionale quando incrocio lo stand della Calabria riesco a percepire la straordinaria ospitalità perché è riuscita a recuperare un gap velocemente avendo fatto delle scelte azzeccate. Oggi questo investimento congiunto mette in condizione anche di immaginare che il vantaggio del Nord in termini infrastrutturali, possa per esempio essere compensato dai luoghi, dalla storia e questo mette in condizione di organizzare un evento di questa natura in uno straordinario territorio», come Sibari.