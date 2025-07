Cattura da record a Bocale: calamaro da 17 chili emerge dagli abissi

Pesca da Guinness

REGGIO CALABRIA Un incontro straordinario con le profondità marine ha sorpreso i pescatori Andrea Squillace e Claudio Blasimme, che al largo di Bocale, nel territorio di Reggio Calabria, hanno catturato un rarissimo esemplare di calamaro gigante. Il cefalopode, del peso di ben 17 chilogrammi, è stato pescato a circa 450 metri di profondità, in una zona dove il fondale raggiunge anche i 900 metri.

Squillace e Blasimme, appassionati di bolentino di profondità e membri del Vermecane Fishing Club di Lazzaro, sono riusciti in un’impresa tanto rara quanto emozionante, frutto di esperienza, preparazione e rispetto per il mare. (redazione@corrierecal.it)

