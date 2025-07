Spari in pieno giorno a Cosenza, ferito un uomo su viale Mancini: indaga la Polizia

l’agguato

COSENZA Momenti di panico oggi pomeriggio, intorno alle 18.30, su viale Mancini a Cosenza, all’altezza dell’“Home Club Residence”, dove un uomo è stato raggiunto da più colpi d’arma da fuoco esploso da un’automobile in transito. La vittima, un cittadino indiano classe 1991 residente a Carolei, è stata colpita al braccio sinistro. Dopo essere stato attinto dal proiettile, l’uomo è riuscito ad allontanarsi a piedi, dirigendosi verso la vicina sede della Polizia Stradale di via Popilia, dove alcuni passanti gli hanno prestato i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo del personale del 118.

La persona ferita è stata poi trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale dell’Annunziata, dove è stata medicata: non è in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, i presunti autori dell’agguato avrebbero agito a bordo di un’autovettura, dalla quale sarebbero partiti più colpi di pistola. Non è ancora chiaro se nell’auto ci fossero più persone.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto, individuare il movente e risalire ai responsabili. L’area interessata è stata delimitata per consentire i rilievi tecnici. Al momento, restano aperte tutte le ipotesi investigative. (redazione@corrierecal.it)

