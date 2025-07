Il Consiglio regionale premia la professoressa Alessia Sconti

il personaggio

REGGIO CALABRIA Il Consigliere regionale Giuseppe Mattiani, presso i locali del Polo Culturale “Mattia Preti” del Consiglio Regionale della Calabria ed a nome di tutto il Consiglio, ha premiato la Prof.ssa Alessia Sconti per aver dato lustro alla Calabria in ambito nazionale ed internazionale. Lo riferisce una nota. Nel corso dell’evento il Consigliere Mattiani ha voluto citare l’importante curriculum della Prof.ssa Sconti che rende onore all’intera Regione Calabria: “Incontrare e addirittura premiare a nome di tutto il Consiglio Regionale figure come quella della Prof.ssa Alessia Sconti, mi rendono sempre più fiero di essere Calabrese e del ruolo che ricopro. Ne ho ascoltato le esperienze, i progetti passati, ma soprattutto quelli futuri e ciò mi ha arricchito notevolmente e mi ha trasmesso grande entusiasmo. Infatti, aver avuto l’onore di premiare chi rappresenta la Calabria in ambito nazionale ed internazionale, non può incentivare in tutti noi sempre maggiori stimoli a fare di più e meglio per i nostri giovani studenti e ricercatori”. Così il Consigliere Mattiani che ancora sulla figura della Prof.ssa Alessia Sconti sottolinea: “Per descrivere l’attività della Prof.ssa Sconti potremmo parlare per ore. Alessia Sconti è Assistant Professor (RTT) del Dipartimento di Scienze Aziendali presso l’Università degli Studi di Bergamo. Dal 2024 è anche ricercatrice presso il Dipartimento di Finanza dell’Università Bocconi, mentre dal 2021 al 2023 è stata Research Economist presso il Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC) negli Stati Uniti e successivamente fino al 2024 Research Fellow presso l’Università RPTU in Germania. Dal 2021, presiede il Comitato Esecutivo del Financial Literacy and Personal Finance Research Network (G53 Network). Dal 2025 è anche Academic Fellow presso la SDA Bocconi e partecipa come tutor d’aula all’Executive Master in Finance. Le sue ricerche si concentrano su quattro aree principali: valutazione d’impatto di politiche pubbliche, alfabetizzazione finanziaria, finanza personale e finanza comportamentale. Quindi una Calabrese di grandissimo successo che ci rende onore nel mondo. Tant’è che è autrice di numerosi articoli scientifici e contributi in volume. I suoi lavori sono stati pubblicati su importanti riviste quali il Journal of Economic Behavior & Organization, Journal of Accounting and Public Policy, Journal of Behavioral and Experimental Economics, Journal of Financial Literacy and Wellbeing, Journal of Economic Psychology. Inoltre, ha condotto numerosi progetti di ricerca in ambito locale, nazionale e, per l’appunto, internazionale. È stata Teaching Assistant presso la George Washington University e Visiting Scholar presso Stanford, dove ha vinto il premio per il miglior paper presentato alla nona edizione del Cherry Blossom Financial Education Institute. Alessia ha conseguito la Laurea in Scienze Economiche e Finanziarie e un Ph.D. in Economics, Management and Statistics presso l’Università di Messina. Le Istituzioni calabresi hanno il dovere di supportare chi come Lei fa parlare della Calabria nel mondo scientifico e noi Le siamo grati.”.

