Crotone, battuto il Lecce Primavera con gol di Murano

l’amichevole

CROTONE Seconda uscita stagionale positiva per il Crotone che, nel ritiro di Trepidò, ha superato per 1-0 il Lecce Primavera in un test match pomeridiano. A decidere l’incontro è stata la rete di Jacopo Murano, che ha premiato una prestazione convincente da parte della formazione rossoblù.

Nonostante l’assenza di alcuni elementi ancora impegnati nel recupero dai carichi di lavoro, la squadra di mister Longo ha mostrato buoni automatismi e un’intesa già evidente anche con i nuovi innesti.

Per gli squali, che inizieranno domani l’ultima settimana di ritiro in Sila, si prospetta un’intensa tabella di marcia: doppie sedute tra martedì e mercoledì, allenamenti mattutini giovedì e venerdì, prima della partenza per la Basilicata, dove sabato 2 agosto parteciperanno per il terzo anno consecutivo al Memorial Donato Russo.

Il tabellino

CROTONE: Merelli (1’st D’Alterio); Leo (15’st Rispoli), Cargnelutti (1’st Armini), Cocetta (15’st Di Pasquale), Guerra (1’st Groppelli), Vinicius (1’st Gallo), Sandri (1’st Stronati); Ricci (15’st Murano), Cantisani, Zunno; Gomez (30’st Vrenna). All. Longo

LECCE PRIMAVERA: Sakho; Rashidi (37’st Spinelli), Kozarak, Pacia, Sans (24’st Longo); Nohr, Calame (30’st Di Pasquale), Milojevic (37’st Candido); Perrone (24’st Minkov), Kodor (24’st Regetas), Laerke. All. Schipa

RETE: 21’st Murano.

Foto Fc Crotone

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato