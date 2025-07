Crotone celebra il suo campione: Fabrizio Ruggiero conquista il titolo mondiale WAKO Pro di K1

il successo

CROTONE Una serata memorabile per lo sport crotonese e per tutta la città: Fabrizio “Pongo” Ruggiero è di nuovo campione del mondo. Sul ring del Palamilone, gremito di tifosi e appassionati, il fighter crotonese ha riconquistato il titolo WAKO Pro di K1 nella categoria -60 kg, battendo il turco Erdal Gölçek in un match combattuto e spettacolare.

L’atleta, simbolo di talento e determinazione, ha riportato il prestigioso titolo mondiale in Calabria, confermandosi tra i migliori interpreti internazionali della disciplina. Un successo che ha acceso l’entusiasmo dell’intera comunità e che ha spinto il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, a esprimere pubblicamente il proprio orgoglio: «A nome di tutta la nostra comunità, esprimo il più profondo orgoglio e le più sentite congratulazioni a Fabrizio Ruggiero per il prestigioso titolo di Campione del Mondo. Un traguardo straordinario, frutto di sacrificio, determinazione e talento, che rende onore non solo a lui, ma a tutta la nostra città. Fabrizio ha saputo rappresentare i valori più autentici dello sport: impegno, passione e rispetto. Il suo successo è un esempio luminoso per i giovani e per tutti noi». Fabrizio Ruggiero, ormai volto noto nel panorama delle arti marziali internazionali, non è nuovo a traguardi di questo livello. Ma farlo davanti al proprio pubblico, nella sua città, ha reso l’impresa ancora più speciale. Il Palamilone ha vibrato ad ogni colpo, sostenendo “Pongo” round dopo round fino alla vittoria finale. (redazione@corrierecal.it)

(Foto G. Pipita)

