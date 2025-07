Abita borghi montani, approvata la graduatoria definitiva: 89 Comuni ammessi al bando regionale

le aree interne

CATANZARO È stata approvata la graduatoria definitiva del bando “Abita Borghi Montani Calabria”, promosso dalla Regione Calabria per favorire la riqualificazione e il ripopolamento dei piccoli centri montani. Sono 89 i Comuni ammessi a beneficiare delle risorse previste, mentre soltanto 19 non risultano idonei.

“Siamo particolarmente soddisfatti per la rapidità e la concretezza con cui si è giunti alla definizione della graduatoria definitiva che ammette un numero maggiore di comuni rispetto alla provvisoria – ha dichiarato l’Assessore regionale Gianluca Gallo –. Il bando “Abita Borghi Montani Calabria” rappresenta un’occasione strategica per rilanciare i nostri centri interni. Ora la sfida passa ai Comuni: confidiamo nella loro capacità di attivare in tempi celeri i bandi locali, coinvolgendo cittadini, famiglie e imprese interessate a tornare o trasferirsi nei borghi calabresi”.

A partire da oggi, i Comuni ammessi sono tenuti a pubblicare un avviso pubblico o manifestazione di interesse, per una durata non inferiore a 45 giorni, con termine massimo fissato al 30 settembre 2025.

Successivamente, entro e non oltre il 20 ottobre 2025, dovranno trasmettere alla Regione Calabria le graduatorie dei soggetti vincitori selezionati a livello locale.

Il bando “Abita Borghi Montani Calabria” si inserisce nella più ampia strategia regionale di rivitalizzazione delle aree interne e montane, attraverso politiche abitative, incentivi al trasferimento, sostegno all’imprenditorialità e alla rigenerazione urbana sostenibile.

Per consultare la graduatoria definitiva e l’elenco dei Comuni ammessi, è possibile visitare il sito ufficiale della Regione Calabria a questo link.

