Lamezia, si lavora per l’apertura della Curva Nord al “D’Ippolito”

lavori in corso

LAMEZIA TERME «Questa mattina, presso il Comune di Lamezia Terme, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per l’esame tecnico relativo all’ampliamento della capienza dello stadio Guido D’Ippolito, con particolare riferimento alla curva Nord». A dichiararlo sono il consigliere comunale Mimmo Gianturco, presidente della Vª Commissione consiliare permanente Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio, e l’assessore Maria Gabriella De Sensi con delega alle Opere Pubbliche, servizi cimiteriali, manutenzione straordinaria, programmazione strategica e programmi complessi, mobilità urbana.

I contenuti della riunione

«Alla presenza dei membri rappresentanti della Polizia Municipale, dell’ASP di Catanzaro, dei Vigili del Fuoco, del CONI, del tecnico incaricato e di altri esperti – spiegano – si è preso atto della necessità di effettuare alcuni adeguamenti tecnici e lavori puntuali, già individuati nella documentazione progettuale, prima di poter procedere con il parere definitivo sull’agibilità della curva Nord. Si tratta di interventi essenziali – sottolineano – che, seppur circoscritti, richiederanno comunque alcune settimane di operatività per essere completati. È comprensibile l’attenzione e l’attesa che il tema ha suscitato, ma è altrettanto doveroso chiarire che l’iter tecnico-amministrativo impone tempi ben definiti e che ogni fase deve essere seguita con il massimo rigore». L’apertura e il miglioramento della gradinata dello stadio sarebbero una conquista importante per l’Amministrazione: «L’Amministrazione comunale – evidenziano – è pienamente impegnata nel raggiungimento di questo importante traguardo, assicurando trasparenza, competenza e serietà. In questo percorso, sarà centrale anche il contributo dell’assessore allo Sport Salvatore Pirelli, con cui si condivide pienamente una linea di lavoro improntata alla concretezza e alla collaborazione. Con questo approccio operativo e responsabile – concludono – siamo certi che, una volta ultimati gli adeguamenti richiesti, sarà possibile consegnare alla città una curva Nord pienamente fruibile, restituendo alla tifoseria lametina uno spazio tanto atteso e valorizzando l’intero impianto sportivo cittadino».

