Salvini: lavoro per migliaia di siciliani e calabresi. Protesta dei No Ponte – VIDEO

tappa del vicepremier a messina

MESSINA “Saranno migliaia i lavoratori siciliani e calabresi coinvolti nella realizzazione dell’opera, con una stima di circa 120.000 unità di lavoro impiegate durante i cantieri. Centinaia di imprese da tutta Italia parteciperanno al progetto, con un ruolo di primo piano per Sicilia e Calabria”. A parlare – secondo quanto riporta l’agenzia Italpress – il ministro dei trasporti Matteo Salvini stasera a Messina per celebrare l’autorizzazione da parte del Cipess al progetto del Ponte sullo Stretto. “Ho chiesto alle aziende – ha aggiunto Salvini – di attivare scuole di formazione direttamente sul territorio, per offrire ai giovani locali opportunità concrete di crescita professionale e la possibilità di costruirsi un futuro nella propria terra. Penso a quanti ingegneri, architetti, geometri, artigiani potranno finalmente restare nella loro regione e contribuire allo sviluppo economico locale. Quella di oggi – ha proseguito il ministro secondo Italpress – è una giornata straordinaria. Non riesco a comprendere come si possa dire di no a un’opera unica al mondo: genererà occupazione, attrarrà turismo, ridurrà i tempi di percorrenza — fino a due ore e mezza in treno e un’ora e mezza in auto —, sarà più economica e meno inquinante rispetto agli attuali traghetti. Inoltre, l’intervento porterà importanti benefici anche in termini di infrastrutture: Messina e Reggio avranno nuovi centri culturali, marine e una metropolitana dello Stretto. Un vero salto di qualità per l’intero Mezzogiorno”. Secondo quanto si è appreso (vedi video in basso), Salvini è stato accolto a Messina dalle contestazioni del Comitato No Ponte (da Salvini salutati ironicamente con un bacio). Salvini domani mattina è atteso a Villa San Giovanni per un punto stampa. (redazione@corrierecal.it) (Video tratto dalla pagina facebook del giornalista freelance Enrico Di Giacomo)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato