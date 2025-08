Cosenza, due ragazzi in terapia intensiva per aver mangiato un panino. Sospetto botulino

il fatto

COSENZA Due ragazzi sono stati ricoverati in Terapia intensiva dopo aver mangiato un panino con broccoli. I sintomi manifestati dai due diciassettenni sono compatibili con una intossicazione da botulino. Da quanto è stato ricostruito i due ragazzini hanno mangiato un panino con broccoli comprato da un venditore ambulante a Diamante. Poco dopo hanno iniziato ad avvertire sintomi come nausea, vomito e dolori. Sono stati portati in pronto soccorso e da lì ricoverati d’urgenza all’ospedale di Cosenza nel reparto di Terapia intensiva. Al momento le loro condizioni sono monitorate da tutto il personale sanitario. Da quanto si apprende si attende un siero che dovrebbe arrivare da fuori regione. I ragazzi sono tenuti sotto controllo. (AGI)

