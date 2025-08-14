Cosenza e Crotone ripartono dalla Coppa Italia: luci e ombre del calcio calabrese

le prime sfide

Il weekend del 16 e 17 agosto segna l’inizio ufficiale della stagione 2025/2026 con la Coppa Italia di Serie C, primo banco di prova per molte squadre reduci da estati turbolente o cariche di aspettative. Tra le protagoniste più attese, spiccano Cosenza e Crotone, due realtà calabresi divise da condizioni societarie e progettuali profondamente differenti.

Cosenza, ripartenza amara: Serie C e clima rovente

Dopo sette anni consecutivi in Serie B, il Cosenza riparte dalla Serie C. Una retrocessione che ha lasciato strascichi pesanti non solo sul piano tecnico, ma soprattutto sul fronte ambientale. I rapporti tra la tifoseria e la proprietà, guidata dal patron Eugenio Guarascio, sono ormai compromessi, con contestazioni sempre più frequenti e un clima tutt’altro che sereno attorno alla squadra.

Il club, com’è noto, ha deciso di affidarsi a Antonio Buscè, ex tecnico delle giovanili dell’Empoli, per guidare la difficile risalita. Tuttavia, al momento la situazione appare complicata anche dal punto di vista del mercato: nessun acquisto ufficiale è stato ancora annunciato, mentre diversi elementi importanti hanno lasciato la rosa, tra cui Micai, Venturi, Ricci e Zilli. I rossoblù faranno il loro esordio sabato 16 agosto alle ore 21, in trasferta contro il Monopoli. Una gara secca, a eliminazione diretta, con supplementari e rigori in caso di parità al 90’.

Crotone, continuità e ambizioni: c’è il Catania al debutto

Tutt’altro clima si respira a Crotone, dove la società ha scelto la via della continuità tecnica confermando in panchina Emilio Longo, dopo la buona stagione scorsa. La squadra pitagorica si presenta ai nastri di partenza con un organico quasi definito, frutto di molte conferme e innesti mirati, segno della volontà di puntare con decisione al vertice del girone. I rossoblù debutteranno in Coppa domenica 17 agosto alle ore 21, in casa contro il Catania, in quello che si preannuncia il match clou del primo turno. Una sfida ricca di fascino e di storia, tra due piazze calde e desiderose di ritornare ai fasti del passato. Anche in questo caso si tratterà di gara unica: in caso di parità si procederà con supplementari e rigori.

Il contesto nazionale: tante curiosità e prime ufficiali

Il primo turno di Coppa Italia di Serie C presenta anche altri motivi d’interesse. Sabato, occhi puntati sull’esordio dell’Inter Under 23 in casa del Lumezzane, mentre la Triestina debutterà ad Arzignano. Domenica, invece, sarà la volta di altri debutti ufficiali, come quello dell’Union Brescia contro il Dolomiti Bellunesi e del nuovo Ascoli a Pineto. (f.v.)

Il programma completo delle gare

Sabato 16 agosto 2025

Ore 18:

Giana Erminio – Atalanta U23

Pergolettese – Renate

Albinoleffe – Pro Vercelli

Arzignano – Triestina

Arezzo – Bra

Giugliano – Pianese

Potenza – Cavese

Ore 21:

Lumezzane – Inter U23

Sambenedettese – Vis Pesaro

Benevento – Guidonia

Torres – Livorno

Campobasso – Casertana

Foggia – Siracusa

Monopoli – Cosenza

Domenica 17 agosto 2025

Ore 18:

Juve Next Gen – Novara

Lecco – Ospitaletto

Pro Patria – Alcione

Ravenna – Cittadella

Virtus Verona – Forlì

Perugia – Pontedera

Picerno – Trapani

Ore 21:

Union Brescia – Dolomiti Bellunesi

Carpi – Trento

Pineto – Ascoli

Latina – Gubbio

Casarano – Team Altamura

Crotone – Catania

Salernitana – Sorrento

