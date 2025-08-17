Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:24
Coppa Italia Serie C, il Crotone ospita il Catania di Toscano – PROBABILI FORMAZIONI

Questa sera alle 21, i pitagorici affrontano i siciliani nel turno preliminare

Coppa Italia Serie C, il Crotone ospita il Catania di Toscano – PROBABILI FORMAZIONI

CROTONE Questa sera alle 21, il Crotone affronterà il Catania nel match valido per la Coppa Italia di Serie C.

Le probabili formazioni

CROTONE (4-2-3-1): Merelli, Cargnelutti, Di Pasquale, Leo, Guerra; Gallo, Vinicius; Zunno, Murano, Maggio; Gomez.

All. Longo

 CATANAI (3-4-2-1): Dini, Ierardi, Di Gennaro, Celli, Casasola, Corbari, Donnarumma, Quaini, Jimenez, Cicerelli, Forte.

All. Toscano

