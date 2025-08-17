Si legge in: 1 minuto
Coppa Italia Serie C, il Crotone ospita il Catania di Toscano – PROBABILI FORMAZIONI
Questa sera alle 21, i pitagorici affrontano i siciliani nel turno preliminare
Pubblicato il: 17/08/2025 – 12:31
CROTONE Questa sera alle 21, il Crotone affronterà il Catania nel match valido per la Coppa Italia di Serie C.
Le probabili formazioni
CROTONE (4-2-3-1): Merelli, Cargnelutti, Di Pasquale, Leo, Guerra; Gallo, Vinicius; Zunno, Murano, Maggio; Gomez.
All. Longo
CATANAI (3-4-2-1): Dini, Ierardi, Di Gennaro, Celli, Casasola, Corbari, Donnarumma, Quaini, Jimenez, Cicerelli, Forte.
All. Toscano
