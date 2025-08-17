Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:48
esordio amaro

Coppia Italia Serie C, Cosenza fatto fuori dal Monopoli

Decisiva la rete di Tirelli nella ripresa

Pubblicato il: 17/08/2025 – 20:17
Coppia Italia Serie C, Cosenza fatto fuori dal Monopoli

Il Monopoli supera 1-0 il Cosenza e accede al secondo turno di Coppa Italia di Serie C. Decisiva la rete di Tirelli, che poco dopo ha sfiorato anche il raddoppio. Nel corso della partita, un palo colpito da Imputato e alcune parate di Piana hanno mantenuto alta la tensione. Pessimo inizio di stagione, dunque, per la squadra di Buscè e i Lupi. Al prossimo turno, i biancoverdi affronteranno il Potenza, sempre al Veneziani.

(foto Antennasud)

Il tabellino

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Piana; Viteritti, Bizzotto, Piccinini; Valenti, Battocchio(30’st Bordo), Falzerano(47’st Scipioni), Calvano(11’st Greco), Imputato; Bruschi(11’st Tirelli), Longo(11’st Fall).
All.: Colombo.
A disp.: Albertazzi, Cucinotta; Rossi, Ronco, Lattanzi.

COSENZA CALCIO (3-5-2): Vettorel; Cimino, Caporale, D’Orazio; Arioli(24’st Novello), Kouan(1’st Begheldo), Garritano(24’st Kourfalidis), Florenzi, Barone; Rizzo Pinna(16’st Cannavò), Mazzocchi(31’st Achour).
All.: Busce’.
A disp.: Pompei; Silvestri, Ragone, Rocco, Roseti, Bonofiglio, Perricci.

Arbitro: Mattia Maresca della sez. di Napoli. Assistenti: Luigi Ferraro della sez. di Frattamaggiore e Steven La Regina della sez. di Battipaglia. IV ufficiale: Domenico Mirabella della sez. di Napoli.

