Regionali in Calabria, scintille su Tridico: Delmastro attacca, Baldino replica

verso il voto

Si infiamma il dibattito politico in Calabria dopo le dichiarazioni del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro (Fratelli d’Italia), che su Facebook ha duramente criticato la candidatura dell’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico alla guida della Regione. La replica è arrivata a stretto giro dalla deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino, che ha difeso Tridico definendolo «una svolta per la Calabria».

«A volte ritornano… Tridico, uno dei padri dello scellerato reddito di cittadinanza, simbolo dell’assistenzialismo più nefasto, candidato a guidare la Regione Calabria», ha scritto Delmastro. «Più di 34 miliardi di debito pubblico che non hanno generato posti di lavoro ma solo assistenzialismo. La Calabria ha fame di futuro, vuole dignità, ha ansia di lavoro, non cerca marchette ed elemosine».



La replica: «Delmastro pensi alle carceri, Tridico è la persona giusta»

Non si è fatta attendere la risposta dell’opposizione, affidata alle parole di Vittoria Baldino (M5s), che ha spostato il focus sul ruolo attuale del sottosegretario e sulle sue responsabilità: «Forse Delmastro con “a volte ritornano” si riferiva ai cinque detenuti evasi in soli cinque giorni dalle carceri italiane, di cui ha la delega», ha dichiarato la parlamentare a LaPresse. «Questa sì che è una gestione scellerata. Pensasse alle sue competenze invece di gettare parole al vento». Baldino ha poi tracciato un quadro impietoso della Calabria, criticando l’amministrazione regionale e il governo centrale: «Un cittadino su due vive in povertà, la sanità è al collasso, e i calabresi devono ancora piegarsi davanti al potente di turno per lavorare o farsi curare. La Calabria non cerca elemosine, ma i diritti che questo governo non ha garantito». Infine, la deputata ha ribadito la fiducia nel possibile candidato: «Tridico è la persona giusta per restituire dignità a questa terra. Basta logiche clientelari: serve una svolta vera».

Delmastro mercoledì a Catanzaro

Intanto proprio il sottosegretario al Ministero della Giustizia Delmastro delle Vedove, mercoledì 27 agosto 2025, si recherà a Catanzaro per incontrare gli agenti della Polizia Penitenziaria e la dirigenza della Casa Circondariale di Catanzaro. Nel corso della giornata è previsto un punto stampa, alle ore 12.30, nel piazzale antistante la Casa Circondariale di Catanzaro, in via Tre Fontane, 28. (f.v.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato