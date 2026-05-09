Tirreno Cosentino: 380mila articoli non sicuri, prodotti contraffatti, denunce e 50mila euro di sanzioni

Maxi sequestro

COSENZA Quasi 380mila articoli non sicuri e oltre 300 prodotti contraffatti sequestrati, sei persone segnalate alle autorità competenti e sanzioni amministrative per oltre 50mila euro. È il bilancio dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Cosenza lungo il litorale tirrenico in occasione delle festività di fine aprile e inizio maggio. Il comando provinciale delle Fiamme Gialle cosentine ha disposto un’intensificazione dei controlli in concomitanza con il 25 aprile, il Primo Maggio e la festa patronale di San Francesco di Paola, periodo caratterizzato da un’affluenza straordinaria di turisti e visitatori. I finanzieri della Compagnia di Paola e delle Tenenze di Scalea, Cetraro e Amantea hanno condotto accertamenti mirati presso punti vendita e bancarelle ambulanti del Tirreno Cosentino.

Bigiotteria e kit per bambini fuorilegge

Il grosso del sequestro — circa 380mila pezzi — riguarda bigiotteria, accessori per la cura e l’ornamento della persona e kit creativi a base di perline, destinati in particolare ai bambini per la realizzazione di bracciali e collane. La merce era priva delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore: mancavano le indicazioni in lingua italiana, i dati dell’importatore e del distributore, l’origine e la composizione del prodotto. In alcuni casi, le caratteristiche della merce non corrispondevano a quanto dichiarato sulle confezioni. Tre persone sono state segnalate alle autorità amministrative per violazione del Codice del Consumo e oltre 50 mila euro di sanzioni amministrative.

Giocattoli e capi con marchi contraffatti

Nell’ambito della stessa operazione, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro penale oltre 300 prodotti tra giocattoli e capi di abbigliamento recanti noti marchi contraffatti. Per questa parte dell’indagine, tre persone sono state deferite alla Procura della Repubblica di Paola, diretta dal procuratore capo Domenico Fiordalisi.

Al di là del danno alla concorrenza — prodotti non conformi abbattono i costi e sbilanciano il mercato a scapito degli operatori onesti — le Fiamme Gialle sottolineano il pericolo concreto per la salute dei consumatori. Gli articoli sequestrati, se immessi regolarmente sul mercato, avrebbero potuto rappresentare un rischio reale, in particolare per i bambini.