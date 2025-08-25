Si legge in: 1 minuto
Violenta rissa nel Cosentino, accoltellato un giovane
Una lite a Mandatoriccio è degenerata in un accoltellamento con la vittima che è ricoverata all’ospedale di Cosenza. Indagano i carabinieri
25/08/2025 – 16:15
COSENZA Un’altra violenta rissa in Calabria, questa volta a Mandatoriccio, in provincia di Cosenza. La lite è avvenuta nella serata di ieri, poi degenerata in un accoltellamento. Uno dei giovani coinvolti è stato raggiunto dall’arma al torace e ferito con una perforazione del polmone. Subito trasportato in elisoccorso all’ospedale di Cosenza, è ora ricoverato in prognosi riservata e in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando e cercando di ricostruire la dinamica.
