27/08/2025
Lega: «30 miliardi per la Calabria, avanti con Occhiuto»

Dal porto di Gioia Tauro ai lavori sulla Statale 106, il partito elenca gli interventi in corso. «Pronti a continuare con impegno e concretezza il percorso di buon governo»

27/08/2025 – 9:01
CATANZARO «La Lega Calabria conferma il proprio pieno e convinto sostegno al presidente Roberto Occhiuto in vista delle prossime elezioni regionali». A dirlo in una nota è il partito che ricorda che ieri «si è svolto un incontro alla presenza del Sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, dei dirigenti regionali e dei parlamentari della Lega. La riunione ha rappresentato un momento fondamentale per definire gli ultimi dettagli della lista elettorale e per tracciare il bilancio delle attività svolte sul territorio.
Grande apprezzamento è stato espresso per l’ampia partecipazione riscontrata e per le numerose disponibilità alla candidatura, giunte non solo da referenti politici, ma anche da esponenti della società civile: un chiaro segnale della crescente fiducia riposta nella Lega e del suo radicamento capillare in tutta la Calabria».
«Un ringraziamento particolare – prosegue la Lega – è dovuto al leader nazionale Matteo Salvini, la cui attenzione costante nei confronti della Calabria si è concretizzata in risultati tangibili per la regione grazie agli imponenti investimenti infrastrutturali: oltre 30 miliardi per strade, autostrade e ferrovie, la progettazione dell’alta velocità fino a Reggio Calabria, i lavori sulla Statale 106 e sull’autostrada A2, il potenziamento degli aeroporti di Reggio e Lamezia, il rafforzamento del porto di Gioia Tauro e l’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. Questi primi successi infrastrutturali costituiscono un vantaggio concreto per i calabresi, migliorando la mobilità, l’accessibilità, la sicurezza e l’attrattività economica e turistica della regione.
La Lega Calabria, compatta e determinata, proseguirà il proprio impegno al fianco del presidente Occhiuto per dare seguito a un progetto di buon governo riconosciuto e apprezzato, valorizzando ogni opportunità per il progresso dei cittadini calabresi. Molto ancora c’è da fare come l’elettrificazione della linea ferroviaria Sibari-Crotone, lo sviluppo dell’alta velocità Salerno-Reggio Calabria e la modernizzazione strategica della Statale 106, incluse opere di ingegneria avanzata come i viadotti e la Lega è pronta a continuare il percorso virtuoso realizzato in Calabria negli ultimi 4 anni». 

