30/08/2025
fiamme nel reggino

Un incendio minaccia l’area naturalistica dei laghetti di Saline Joniche: vigili del fuoco in azione

Si tratta di un’area di straordinario pregio ambientale che da anni rappresenta un punto di riferimento per studiosi, birdwatcher e appassionati di natura

MONTEBELLO JONICO Un violento incendio sta interessando l’area naturalistica dei laghetti di Saline Joniche, nel comune di Montebello Jonico, nel Reggino. Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco, hanno già raggiunto la vegetazione che circonda i laghetti, soprattutto i canneti e la macchia mediterranea che fanno da corona al “Pantano di Saline“, un’area di straordinario pregio ambientale che da anni rappresenta un punto di riferimento per studiosi, birdwatcher e appassionati di natura, per le numerose specie di volatili che trovano protezione durante le migrazioni primaverili e autunnali, come i Fenicotteri rosa, gli Occhioni, gli Aironi cenerini, i Falchi di palude e varie specie di anatidi. Sul posto sono impegnate numerose squadre di Vigili del fuoco, carabinieri e polizia. La squadra dei Vigili del fuoco sta operando in condizioni difficili, date le difficoltà di raggiungere l’incendio per via della zona impervia e senza accessi disponibili. Al momento si sta operando con i mezzi aerei. Già lo scorso anno, a seguito di un lungo periodo di siccità, il “Pantano di Saline” era stato devastato da un incendio doloso e non si esclude, anche quest’anno, che le fiamme siano state appiccate dolosamente in una giornata caratterizzata dal forte vento.

