Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 7:04
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’attività di indagine

Crotone, controlli nel centro storico: droga nascosta in un edificio abbandonato

In azione i carabinieri. La sostanza è stata sottoposta a sequestro, per la successiva analisi e distruzione

Pubblicato il: 17/09/2025 – 7:04
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Crotone, controlli nel centro storico: droga nascosta in un edificio abbandonato

CROTONE I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno effettuato un controllo nel centro storico cittadino. Nelle pertinenze di un edificio abbandonato, i militari hanno rinvenuto sotto un cumulo di macerie, parzialmente interrato, un quantitativo ingente di hashish, suddiviso in vari panetti sigillati. Il peso complessivo è risultato superiore ai 500 grammi. La sostanza è stata sottoposta a sequestro, per la successiva analisi e distruzione. Il controllo ricade in un programma più ampio di servizi posto in essere dai militari della Compagnia di Crotone, con il coordinamento della Procura della Repubblica, guidata da Domenico Guarascio, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità soprattutto nel centro urbano, in concomitanza con il rientro dal periodo estivo e la ripresa delle normali attività anche scolastiche.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
Crotone
droga
droga crotone
hashish crotone
Rilevanti
Categorie collegate
Cronaca
Crotone
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x