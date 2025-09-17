Crotone, controlli nel centro storico: droga nascosta in un edificio abbandonato

l’attività di indagine

CROTONE I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno effettuato un controllo nel centro storico cittadino. Nelle pertinenze di un edificio abbandonato, i militari hanno rinvenuto sotto un cumulo di macerie, parzialmente interrato, un quantitativo ingente di hashish, suddiviso in vari panetti sigillati. Il peso complessivo è risultato superiore ai 500 grammi. La sostanza è stata sottoposta a sequestro, per la successiva analisi e distruzione. Il controllo ricade in un programma più ampio di servizi posto in essere dai militari della Compagnia di Crotone, con il coordinamento della Procura della Repubblica, guidata da Domenico Guarascio, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità soprattutto nel centro urbano, in concomitanza con il rientro dal periodo estivo e la ripresa delle normali attività anche scolastiche.

