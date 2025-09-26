La Calabria «regina» della produzione di olio nel 2025/2026

le stime

LAMEZIA TERME L’ulivo abbraccia i millenni della storia calabra. È la pianta che disegna e modella il paesaggio calabrese e l’olio un prodotto di altissima qualità. Sono molte le cultivar presenti nella regione che vanta uno tra i più ricchi patrimoni varietali autoctoni olivicoli e circa 200.000 gli ettari ricoperti da rigogliosi uliveti, simbolo identitario, di bellezza e custodia.

Calabria regina dell’olio

Quest’anno la produzione di olio sarà in calo, ma il Mezzogiorno trainerà il Paese grazie alla Calabria, alla Puglia ed alla Sicilia che «dovrebbero arrivare all’80% della produzione nazionale». Non solo, la Calabria sarà «la regione regina della campagna olearia 2025/26 con una produzione stimata in 40mila tonnellate». Sono le stime diffuse da Italia Oggi—Teatro Naturale sulla campagna olearia mediterranea per il 202.5/26. A un passo dalla Calabria, in classifica, troviamo la Sicilia con una produzione stimata in 35 mila tonnellate. A dominare la scena in volume è sempre la Puglia, con 150 mila tonnellate di produzione stimata. Nelle regioni del Centro-Nord, invece, le stime sono al ribasso a causa del «caldo durante giugno e luglio» e della mosca olearia che «sta flagellando vari territori a fine settembre». Sempre secondo il rapporto, i prezzi resteranno stabili nonostante gli scossoni. L’extravergine italiano è «stabilmente sopra i 9 euro al kg», con una differenza di prezzo «di circa 4 euro al litro a scaffale tra olio Made in Italy e comunitario». (redazione@corrierecal.it)

