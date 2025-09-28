Gli atenei di Catanzaro e Reggio replicano a Tridico: borsa di studio a tutti gli idonei

Nota congiunta

CATANZARO «Con il solo intento di fare piena chiarezza e al fine di evitare che possano diffondersi notizie del tutto infondate, l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria precisano che le borse di studio per l’anno accademico 2024/2025 sono state attribuite ed erogate a tutti gli studenti risultati idonei, senza alcuna esclusione». E’ quanto si legge in un nota congiunta dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro e dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria: i due atenei replicano, pur senza nominarlo, al candidato governatore del campo largo Pasquale Tridico che in un video diffuso sui suoi canali social aveva affermato – in riferimento alla proposta del reddito di merito lanciata dal suo competitor Roberto Occhiuto – che non tutti gli studenti risultati idonei a Reggio e Catanzaro avessero percepito la borsa di studio. (redazione@corrierecal.it)