Nuovi ospedali, Claudio Moroni è il nuovo commissario delegato

la nomina

CATANZARO Il dirigente generale del dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione, Claudio Moroni, è stato nominato commissario delegato per l’attuazione degli interventi di edilizia sanitaria in sostituzione del presidente dimissionario Roberto Occhiuto. L’incarico è stato conferito dal capo della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano. La nomina si è resa necessaria, si afferma nel provvedimento nell’atto, «al fine di assicurare la gestione, senza soluzione di continuità, degli interventi e delle attività, ivi compresi quelli che si renderà necessario attuare, finalizzati al superamento dei contesti critici». Il presidente uscente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, era stato nominato commissario delegato nel marzo scorso a seguito della dichiarazione da parte del Governo dello stato di emergenza per il sistema ospedaliero calabrese per dodici mesi. Occhiuto, il 19 agosto scorso, aveva rimesso il mandato da commissario per il rischio di ineleggibilità in cui sarebbe potuto incorrere in caso di rielezione alla presidenza della Regione. Lo stesso Occhiuto, nella lettera di dimissioni trasmessa al capo della Protezione civile, aveva indicato Moroni quale suo possibile sostituto. Il dirigente del dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione è quindi subentrato ad Occhiuto nelle funzioni e anche nella titolarità dei conti di contabilità speciale previsti per l’attuazione degli interventi di edilizia sanitaria. In particolare, si tratta del completamento e della realizzazione dei nuovi ospedali di Vibo Valentia, della Sibaritide, della Piana di Gioia Tauro, di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Locri e Reggio Calabria. (Ansa)

