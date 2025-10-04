Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:39
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 3 minuti
Cambia colore:
 

i dati della Cgia

Lavoro: Calabria tra insoddisfazione, precarietà e irregolarità

Solo il 43,8% dei lavoratori calabresi si dichiara soddisfatto della propria occupazione. La regione è fanalino di coda per tasso di occupazione e contratti a termine

Pubblicato il: 04/10/2025 – 12:12
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Lavoro: Calabria tra insoddisfazione, precarietà e irregolarità

COSENZA Il lavoro in Calabria continua a essere sinonimo di precarietà, disagio e insoddisfazione. Secondo i dati diffusi dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre, basati sull’indagine Bes-Istat 2023, la regione si posiziona all’ultimo posto in Italia su gran parte degli indicatori che misurano la qualità del lavoro. Un dato su tutti: solo il 43,8% degli occupati calabresi (pari a circa 245mila persone) si dichiara soddisfatto della propria occupazione, contro una media nazionale del 51,7%. Un lavoratore su due, insomma, non ama il proprio lavoro — e nel Sud questa insoddisfazione è ancora più marcata.
Ma il malessere non è solo soggettivo. È legato a condizioni strutturali ben precise. Il tasso di occupazione tra i 20 e i 64 anni in Calabria è tra i più bassi del Paese: appena il 48,4%, al pari della Campania e subito dopo la Sicilia (48,7%). A peggiorare il quadro, ci sono i dati sulla precarietà: il 25,5% dei lavoratori calabresi ha un contratto a termine da oltre cinque anni, segno di una transizione all’occupazione stabile sempre più difficile. Una realtà molto lontana da quella delle regioni del Nord, dove questo fenomeno è molto più contenuto: in Lombardia, ad esempio, si ferma al 10,7%.
Altro indicatore allarmante è il lavoro irregolare: in Calabria quasi un lavoratore su cinque (19,6%) è impiegato in nero o in condizioni non regolari, il tasso più alto d’Italia. Questo fenomeno alimenta precarietà, povertà e assenza di tutele, contribuendo a una generale sfiducia verso il mercato del lavoro e le istituzioni. Non stupisce, quindi, che sia molto diffusa anche la percezione di insicurezza occupazionale: il 5,9% dei lavoratori calabresi teme di perdere il proprio impiego, a fronte di una media molto più bassa nelle regioni settentrionali (Bolzano è al 2,4%).
Preoccupante anche il dato sulla mancata partecipazione al lavoro: in Calabria il 32,1% delle persone in età lavorativa non solo non lavora, ma non cerca neanche un’occupazione. Un tasso tra i più alti in Italia, solo leggermente inferiore a quello della Sicilia (32,6%) e della Campania (32,3%). Un sintomo di scoraggiamento diffuso, alimentato da un contesto socio-economico che offre poche prospettive, soprattutto ai giovani.
Un ulteriore elemento che contribuisce al malessere lavorativo è la difficoltà ad accedere a forme più moderne e flessibili di impiego. In tutto il Sud, infatti, lo smart working è poco diffuso: se nel Lazio coinvolge oltre il 20% degli occupati, in Puglia il dato crolla al 5,4%. Per quanto la Calabria non sia citata direttamente in questo indicatore, il contesto lascia presumere livelli simili, se non peggiori.
Infine, pur non emergendo tra le regioni con i peggiori dati sugli infortuni sul lavoro o sulla sovraistruzione (cioè l’impiego di persone con titoli superiori a quelli richiesti), la Calabria resta comunque fuori dal gruppo delle regioni “virtuose”, mostrando segnali di fragilità anche su questi fronti.
A livello nazionale, il confronto è impietoso: nelle prime posizioni della classifica generale sulla qualità del lavoro troviamo la Lombardia, seguita da Bolzano, Veneto, Trento, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. Sul fronte della soddisfazione lavorativa, dominano invece regioni come Valle d’Aosta (61,7%), Trento (61,1%) e Bolzano (60,5%), territori di alta montagna e a misura d’uomo, dove il benessere lavorativo è più diffuso anche grazie alla presenza di piccole realtà produttive ben integrate nel tessuto locale.
Il divario Nord-Sud, insomma, non riguarda solo il Pil o le infrastrutture, ma si riflette anche nella dignità del lavoro, nella qualità della vita dei lavoratori e nella capacità di offrire un futuro ai giovani. La Calabria, ancora una volta, ne esce gravemente penalizzata. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
cgia mestre
cgia mestre lavoro
dati cgia mestre
DIPARTIMENTO LAVORO CALABRIA
lavoro in calabria
lavoro nero calabria
Rilevanti
Categorie collegate
Catanzaro
Catanzaro e provincia
Cosenza
Cosenza e provincia
Crotone
Reggio Calabria
Reggio e area dello stretto
Società
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x