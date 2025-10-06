Regionali in Calabria, urne chiuse: affluenza parziale al 43,23%

IL DATO

LAMEZIA TERME L’affluenza al voto alla chiusura dei seggi per le elezioni regionali in Calabria, aggiornata dal sito Eligendo, è del 43,23% (2.267 sezioni su 2406), in calo rispetto 44,37% del 2021. È la quarta volta consecutiva che in Calabria alle Regionali l’affluenza non raggiunge il 50%: nel 2014 si fermò al 44,08%, nel 2020 al 44,3% e nel 2021 al 44,37%.

Nota sul dato dell’affluenza in Calabria

In Calabria ci sono 1.888.368 aventi diritto, più dei residenti in Regione – 1.855.454 (dall’ultimo censimento del 2021) -, perché al loro interno si contano anche 367.000 calabresi residenti all’estero e iscritti all’Aire, e dunque aventi diritto (di questi non vota quasi nessuno, perché per le Regionali non è previsto voto per corrispondenza). In Calabria circa 250/300 mila persone (tra studenti e lavoratori) sono domiciliate fuori, ma mantengono comunque la residenza in Regione. Analizzando i numeri, gli aventi diritto che effettivamente vivono e votano in Calabria sono circa 1.200.000, ma la percentuale dell’affluenza viene calcolata sulla cifra iniziale di 1.888.368, risultando così molto spesso sensibilmente più bassa rispetto ad altre Regioni. (redazione@corrierecal.it)

