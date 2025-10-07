Consiglio regionale, ecco la distribuzione dei seggi: per Forza Italia entrano in 7

l’esito delle elezioni

LAMEZIA TERME Venti seggi alla coalizione vincente di centrodestra, nove seggi al centrosinistra. E’ questa la distribuzione dei seggi in Consiglio regionale secondo l’elaborazione del ministero dell’Interno apparsa sul portale Eligendo al termine dello scrutinio delle Regionali in Calabria. In particolare, dei 20 seggi che sarebbero assegnati alla coalizione che ha vinto con il candidato governatore Roberto Occhiuto 7 ne andrebbero a Forza Italia, 4 rispettivamente a Occhiuto Presidente e Fratelli d’Italia, 3 alla Lega e 2 a Noi Moderati. Per quanto riguarda quella che sarà l’opposizione di centrosinistra secondo l’elaborazione del Viminale 4 seggi andrebbero al Pd, 2 alla lista Tridico Presidente, 1 rispettivamente al Movimento 5 Stelle, ai Democratici Progressisti e alla Casa Riformista. Vanno poi aggiunti i seggi del candidato presidente vincente – Roberto Occhiuto – e del candidato presidente perdente – Pasquale Tridico. (c. a.)

