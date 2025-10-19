Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:32
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 4 minuti
Cambia colore:
 

Divario educativo

Scuola, la Calabria fanalino di coda per mense e palestre – I DATI DELLE PROVINCE

Il report della piattaforma InClasse: se alle superiori la digitalizzazione avanza, alle medie la situazione è ancora preoccupante

Pubblicato il: 19/10/2025 – 13:14
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Scuola, la Calabria fanalino di coda per mense e palestre – I DATI DELLE PROVINCE

È un’Italia che si spacca ancora tra Nord e Sud, anche a scuola. Un’Italia in cui l’accesso a servizi essenziali come mense scolastiche, palestre e aule informatiche varia drasticamente a seconda della latitudine. E la Calabria, ancora una volta, si ritrova nella parte più fragile di questo divario educativo. A confermarlo sono i dati presentati nei giorni scorsi a Roma, nella cornice del Senato, durante l’evento Radici per il futuro – Nuove idee per la scuola del 2026, promosso dalla Fondazione Articolo 49 e dalla piattaforma InClasse. Un’analisi capillare, basata sull’Anagrafe dell’edilizia scolastica del Ministero dell’Istruzione, che ha tracciato una mappa della qualità dell’offerta scolastica nel nostro Paese. E i numeri, soprattutto per il Sud e per la Calabria, parlano chiaro.

Mense scolastiche: la Calabria è tra le più carenti d’Italia

Il dato nazionale è già preoccupante: il 53% delle scuole primarie italiane non dispone di una mensa. Ma se al Nord la situazione mostra margini di speranza – con il 63% delle primarie del Nord-Ovest e il 53% di quelle del Nord-Est dotate di refettorio – al Sud il dato crolla al 29%, scendendo al 28% nelle Isole. In Calabria, la situazione è ancora più disomogenea.
Nel dettaglio, solo il 23,54% delle scuole primarie della provincia di Cosenza è dotato di mensa. A Reggio Calabria va anche peggio, con appena il 20,78%. Non molto più rosea la situazione a Crotone (28,92%), Catanzaro (29,38%) e Vibo Valentia, che comunque si attesta come la provincia calabrese con la copertura più alta, al 34%. Numeri che riflettono non solo un’arretratezza infrastrutturale, ma anche una difficoltà sociale: l’assenza della mensa scolastica priva infatti molte famiglie – specie quelle più vulnerabili – di uno strumento fondamentale per garantire ai bambini un’alimentazione equilibrata e un ambiente di socializzazione.
A livello nazionale, la provincia più virtuosa è Prato, con il 90% delle scuole primarie dotate di mensa, seguita da Firenze e Aosta (entrambe all’87%). Agli antipodi, la provincia di Ragusa, dove appena il 3% degli istituti offre questo servizio essenziale.

Palestre scolastiche: maglia nera a Cosenza e Catanzaro

Se la mensa è un pilastro del benessere alimentare e sociale, la palestra rappresenta il diritto allo sport, alla salute fisica e mentale. Ma anche in questo ambito, la Calabria arranca. E lo fa con numeri impietosi. Tra le scuole primarie, è Cosenza la provincia peggiore, con appena il 20,25% degli istituti dotati di palestra. La seguono Catanzaro (21,13%) e Reggio Calabria (22,51%). Leggermente migliore il dato di Vibo Valentia (24%) e Crotone, che con il 32,53% è la meno carente in regione. Alle medie si registrano leggere variazioni: Cosenza si attesta al 31,68%, Catanzaro al 28,45%, Reggio Calabria al 28,89%, Crotone al 33,96% e Vibo Valentia al 29,17%. Dati disomogenei anche alle superiori, dove la provincia di Reggio sorprende positivamente con un picco dell’85,29% di copertura, mentre Crotone crolla al 16,36%. Catanzaro (44,62%), Vibo Valentia (35,14%) e Cosenza (31,82%) restano su livelli mediocri.
Nel confronto con il resto d’Italia, Prato guida la classifica nazionale anche per le palestre (84%), seguita da Barletta-Andria-Trani (75%) e Milano (73%). Sul fondo, accanto a Palermo e a diverse realtà del Sud, figurano proprio Cosenza (26%) e Catanzaro (27%).
Eppure, in questo caso, il divario Nord-Sud appare leggermente attenuato: al Nord-Ovest la media di scuole con palestra è del 57%, al Sud del 45%, nelle Isole del 42%.

Aule informatiche: una Calabria ancora scollegata

Nel 2025 parlare di competenze digitali senza strutture adeguate è quasi paradossale. Eppure, molte scuole italiane – soprattutto al Sud – ancora oggi non dispongono di aule informatiche. Un dato che pesa soprattutto alle medie, dove solo il 62% degli istituti italiani ne è dotato. In Calabria, la situazione è preoccupante ma con alcune punte di eccellenza.
A Cosenza, solo il 35,43% delle scuole medie ha un’aula informatica. Peggio di così solo Isernia (38%) e alcune province escluse per mancanza di dati. Va meglio a Catanzaro, con un dignitoso 52,46%, seguita da Reggio Calabria (45,95%), Vibo Valentia (39,62%) e Crotone, maglia nera con appena il 20%.
Alle superiori, invece, si riscontra una tendenza positiva in quasi tutte le province calabresi: Reggio Calabria (95,1%), Catanzaro (94,12%) e Crotone (88,46%) si avvicinano alla piena copertura. Seguono Cosenza (74,36%) e Vibo Valentia (72,22%).
Il divario resta, ma meno netto rispetto ad altri servizi: al Nord-Ovest il 67% delle scuole medie ha un’aula informatica, al Sud il 57%, nelle Isole il 54%. (f.v.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
aule informatiche in calabria
divario educativo
fondazione articolo 49
inclasse
mense scolastiche in calabria
palestre in calabria
Rilevanti
SCUOLA
scuola calabria
Categorie collegate
Catanzaro
Catanzaro e provincia
Cosenza
Cosenza e provincia
Crotone
Reggio e area dello stretto
Regione
Società
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x