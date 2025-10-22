Acri in ansia per il piccolo Rocco: cade da una finestra a Roma, è in gravi condizioni

l’incidente

ROMA Restano gravi, ma stabili, le condizioni del bambino di 11 anni caduto ieri da una finestra al terzo piano di un palazzo nella zona Tiburtina, a Roma. Il piccolo, di nome Rocco e originario di Acri, in provincia di Cosenza, è attualmente ricoverato nell’area rossa dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, intubato con supporto rianimatorio avanzato. La prognosi resta riservata. Il bambino è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una emorragia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto in modo del tutto accidentale. Rocco, che si trovava in un bed and breakfast della capitale con la famiglia, si sarebbe sporto dalla finestra per salutare la sorellina che stava uscendo dal portone. In quell’istante avrebbe perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto per circa dodici metri.

L’intera comunità di Acri è sotto shock. Numerosi i messaggi di vicinanza e solidarietà arrivati in queste ore, a partire da quello del sindaco Pino Capalbo, che ha affidato ai social un pensiero commosso: «Sono profondamente rattristato dalla notizia dell’incidente avuto a Roma da un nostro giovanissimo concittadino. Le preghiere di tutta la città di Acri giungano al suo letto d’ospedale e lo aiutino a riprendersi presto. Forza Rocco, tieni duro».

Le indagini sono in corso per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto. (redazione@corrierecal.it)

