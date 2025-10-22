Cancro, un vaccino sperimentale blocca tre tumori nei test preclinici

Nuovi orizzonti nella prevenzione

Un singolo vaccino sperimentale a base di nanoparticelle – nei test preclinici sui topi – si è dimostrato capace di prevenire il melanoma, il tumore del pancreas e il tumore della mammella triplo negativo. Una percentuale altissima di topi vaccinati infatti non ha sviluppato la malattia e, in alcuni casi, il vaccino è riuscito a bloccare la formazione di metastasi, che rappresentano la principale causa di mortalità oncologica. Il risultato è pubblicato sulla rivista Cell Reports Medicine dai ricercatori dell’Università del Massachusetts Amherst. Nel primo esperimento, i ricercatori hanno vaccinato un gruppo di topi con nanoparticelle contenenti peptidi del melanoma, prima di esporre gli animali a cellule di melanoma poche settimane dopo. Dei topi vaccinati, l’80% è sopravvissuto. Al contrario, tutti i topi che non sono stati vaccinati (o che hanno ricevuto formulazioni diverse) sono deceduti entro sette settimane. Nel secondo test, il team ha sostituito gli antigeni tumorali con un lisato composto da cellule tumorali frammentate. Anche in questo caso, il vaccino si è dimostrato efficace, fungendo da scudo nell’88% dei topi esposti a tumore del pancreas, nel 75% di quelli esposti al tumore della mammella triplo negativo e nel 69% di quelli esposti al melanoma. I risultati sono così promettenti che i ricercatori hanno già pensato ad una startup, la NanoVax Therapeutics, per portare quanto prima il vaccino dal laboratorio alla pratica clinica. (redazione@corrierecal.it)

