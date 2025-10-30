Skip to main content

Step Calabria, avviso pubblico per interventi su tecnologie critiche

Finanziato con 80 milioni di euro per sostenere investimenti delle imprese di qualsiasi dimensione, singole o in forma aggregata

Pubblicato il: 30/10/2025 – 15:56
Step Calabria, avviso pubblico per interventi su tecnologie critiche

CATANZARO È stato pubblicato l’avviso pubblico “Step Calabria – aiuti per interventi su tecnologie critiche”, finanziato con 80 milioni di euro nell’ambito del Programma regionale Calabria Fesr Fse+ 2021-2027.
L’avviso, gestito dal dipartimento Sviluppo economico della Regione Calabria con il supporto di Fincalabra, intende sostenere investimenti delle imprese di qualsiasi dimensione, singole o in forma aggregata, volti allo sviluppo e alla fabbricazione di tecnologie digitali, deep tech e tecnologie
pulite ad alta efficienza delle risorse, oppure diretti alla salvaguardia delle catene del valore, in linea con gli obiettivi di sovranità tecnologica e autonomia strategica dell’Unione Europea.
L’iniziativa si inserisce nelle priorità 1Step “Una Calabria più competitiva e intelligente” e 2Step “Una Calabria più resiliente e sostenibile”, in coerenza con gli obiettivi della piattaforma europea Step – Strategic Technologies for Europe Platform, istituita dal regolamento Ue 2024/795.
Gli interventi ammissibili riguardano investimenti produttivi per la creazione o l’ampliamento di unità produttive o per la diversificazione e innovazione dei processi produttivi; attività di sviluppo sperimentale (eventualmente abbinate a ricerca industriale) funzionale allo sviluppo o fabbricazione di tecnologie critiche e alla salvaguardia delle catene del valore.
Sono finanziabili anche i progetti con Marchio di sovranità “Sovereignty Seal/STEP Seal” già riconosciuto a livello europeo.
Il contributo sarà concesso a fondo perduto, sulla base di una procedura valutativa a sportello. Il costo minimo ammissibile per ciascun progetto è fissato in 750 mila euro.
Nel caso di progetti di solo sviluppo sperimentale (ed eventuale ricerca industriale), il costo massimo è di 3 milioni di euro.
Con questa misura, la Regione Calabria conferma il proprio impegno nel sostegno alla crescita tecnologica e industriale del territorio, promuovendo la nascita di ecosistemi innovativi, la competitività delle imprese e la creazione di nuova occupazione qualificata in settori strategici per il futuro dell’Unione.
Le domande di accesso si possono presentare a partire dalle ore 10 di oggi 30 ottobre 2025, esclusivamente in modalità telematica, secondo le procedure e i termini che sono indicati nella versione definitiva dell’avviso, disponibile sul portale istituzionale della Regione Calabria a questo link.

