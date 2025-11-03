Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:35
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la commemorazione

Crotone, l’omaggio dei carabinieri al poliziotto rimasto vittima in Campania

Il sentito ringraziamento del questore Renato Panvino al comandante provinciale dell’Arma, colonnello Raffaele Giovinazzo

Pubblicato il: 03/11/2025 – 11:18
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Crotone, l’omaggio dei carabinieri al poliziotto rimasto vittima in Campania

CROTONE Questa mattina, l’Arma dei Carabinieri ha manifestato il proprio profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla Polizia di Stato per la tragica scomparsa dell’Assistente Capo Coordinatore Angelo Scarpati, deceduto in provincia di Napoli mentre era impegnato nel servizio di controllo del territorio.
In segno di fraternità d’armi e di solidarietà istituzionale, una rappresentanza dei Carabinieri ha reso omaggio alla memoria del collega caduto, osservando un momento di raccoglimento presso la Questura di Crotone insieme ai funzionari e agli agenti della Polizia di Stato.

Una commemorazione emozionante che si è conclusa con il sentito ringraziamento del Questore Renato Panvino, al Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Colonnello Raffaele Giovinazzo, il quale ha inteso manifestare sentimenti di vicinanza e cordoglio agli uomini e alle donne della Polizia di Stato e ai familiari della vittima.

Un gesto di profonda umanità ed unità, toccante manifestazione di vicinanza e solidarietà istituzionale, che dimostra il profondo legame tra le Forze dell’Ordine, unite da valori comuni di dedizione, coraggio e servizio al Paese.

Argomenti
Angelo Scarpati
Carabinieri Crotone
CRONACA
Crotone
l’omaggio dei carabinieri al poliziotto rimasto vittima in Campania
morte Angelo Scarpati
polizia crotone
polizioott morto campania
poliziotto Angelo Scarpati morto in campania
Raffaele Giovinazzo
Renato Panvino
Categorie collegate
Cronaca
Crotone
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x