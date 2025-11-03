Lamezia Terme, escalation di intimidazioni: mercoledì vertice in Prefettura a Catanzaro

allarme in città

LAMEZIA TERME Le ultime intimidazioni compiute a Lamezia Terme saranno al centro di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in programma mercoledì alle 10.30 in Prefettura a Catanzaro. Lo ha reso noto il sindaco di Lamezia Mario Murone affermando «di avere ricevuto comunicazione» in tal senso «dal prefetto». «Il prefetto Castrese De Rosa – afferma il sindaco – ancora una volta ha dimostrato particolare sensibilità alle esigenze del territorio lametino, rimarcando la presenza dello Stato nel contrastare fenomeni che la cittadinanza tutta deve avversare». La riunione è stata convocata dopo i due atti intimidatori compiuti nelle ultime due notti, che hanno fatto seguito ad un precedente atto di pochi giorni fa, sempre contro esercizi commerciali della città. A Lamezia si ipotizza una ripresa del racket delle estorsioni.

