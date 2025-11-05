Skip to main content

Gava: «280 milioni per bonificare i siti inquinati». Interventi anche in Calabria

Lo dichiara il viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica

Pubblicato il: 05/11/2025 – 18:50
«Con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 destiniamo 280 milioni di euro per interventi di bonifica dei siti contaminati, con ulteriori 168 milioni di cofinanziamenti. È un investimento complessivo di quasi 450 milioni di euro per la rigenerazione ambientale del Paese». Lo dichiara il viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Vannia Gava. In totale, sono 23 gli interventi distribuiti su tutto il territorio nazionale, con priorità alle aree industriali dismesse e ai Siti di Interesse Nazionale (SIN). Le risorse principali riguardano: -Puglia (SIN di Taranto e Brindisi, oltre 102 milioni di euro); -Sardegna (SIN Sulcis-Iglesiente-Guspinese, 74 milioni di euro); -Veneto (Porto di Venezia, 29 milioni di euro); -Emilia-Romagna (SIN di Fidenza, 19 milioni di euro); -Toscana (SIN di Massa, oltre 13 milioni di euro). Ulteriori fondi sono destinati a interventi in Basilicata, Calabria, Trentino-Alto Adige, Sicilia, Piemonte, Lombardia e Lazio, per la messa in sicurezza e la bonifica di siti industriali dismessi e aree contaminate da amianto. «Bonificare significa restituire valore ai territori, migliorare la qualità della vita e trasformare le criticità ambientali in opportunità di sviluppo e rigenerazione», conclude il viceministro.

