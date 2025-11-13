‘Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra nel «sistema mafioso lombardo»: chiesti oltre 5 secoli di carcere – I NOMI

Processo “Hydra”

Oltre 550 anni complessivi di condanna per un totale di 75 imputati (per altri tre è stata chiesta l’assoluzione). È quanto hanno chiesto i pm della Distrettuale antimafia di Milano, Marcello Viola, Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, al termine della requisitoria di oggi in aula bunker.

Le richieste più pesanti

Tra le condanne più pesanti, i vent’anni di reclusione chiesti (visto il rito abbreviato) per Filippo Crea, Massimo Rosi e Giuseppe Fidanzati. Il primo, in particolare, è considerato «esponente della cosca Iamonte» a Milano e nel suo hinterland. Massimo Rosi, invece, è considerato il «reggente del locale di ‘ndrangheta di Legnano-Lonate Pozzolo» – componente del sistema mafioso lombardo – nonché già capo società dello stesso locale, svolgendo anche «un ruolo di mediazione e trait d’union tra il locale ‘ndranghetista e le altre componenti facenti parte del sistema mafioso lombardo», asserisce la Dda. Fidanzati, invece, è figlio del boss di Cosa Nostra Gaetano.

La Dda ha poi chiesto 18 anni di reclusione a testa per Giacomo Cristello, crotonese classe 1963, anche lui considerato «esponente del locale di Legnano Lonate Pozzolo». E poi Bernardo Pace detto “Tino” di Trapani e Giuseppe Pizzata (cl. ’84) di Locri. I Pace avrebbero fatto parte del mandamento della provincia di Trapani, con al vertice Paolo Aurelio Errante Parrino (in udienza preliminare in ordinario), parente di Matteo Messina Denaro. Richiesta di 16 anni per Giovanni Abilone, anche lui uno degli esponenti mafiosi collegati al mandamento di Castelvetrano di Messina Denaro.

L’inchiesta

Un’indagine imponente che mira a far luce su un sistema criminale che, per conquistare un territorio ricchissimo, avrebbe unito le forze, creando il “Sistema mafioso lombardo”, potendo fare affidamento su famiglie con alle spalle esperienze criminali certificate da arresti e sentenze passate in giudicato, avvalendosi anche della classica forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e omertà nel territorio delle città di Milano, Varese e zone limitrofe.

Le famiglie calabresi a Milano

L’inchiesta “Hydra”, dunque, avrebbe fatto luce innanzitutto sul locale di Legnano-Lonate Pozzolo, considerata alleata e comunque collegata alla cosca Farao-Marincola di Cirò, rappresentate a Milano, secondo la Dda, da Vincenzo Rispoli, Massimo Rosi, Giacomo Cristello, Francesco Bellusci e Pasquale Filomeno Toscano. E poi la cosca Iamonte, facente parte del locale di Desio, alleata con la cosca di Melito Porto Salvo e, infine, Antonio Romeo, espressione a Milano della famiglia dei Romeo “Staccu” operante sul territorio di San Luca, figlio di Filippo Romeo. L’Antimafia di Milano avrebbe documentato una serie reati commessi dagli appartenenti al “Sistema mafioso lombardo”, tra cui rapine, truffe, riciclaggio, intestazioni fittizie, false fatturazioni per operazioni inesistenti, cessioni di falsi crediti d’imposta ed estorsioni. Contestato anche il reato di traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, dell’associazione finalizzata al narcotraffico farebbero parte, secondo l’accusa, Gioacchino Amico, Giuseppe Castiglia, Giuseppe Fiore, Pietro Mazzotta, Sergio Sanseverino, Giuseppe Sorce – tutti appartenenti al gruppo “Senese” e Massimo Rosi, del locale di ‘ndrangheta di Legnano-Lonate Pozzolo.(g.curcio@corrierecal.it)

Ecco tutte le richieste:

ABD EL LATIF Mohamed Emam Taha – 3 anni di reclusione

ABILONE Giovanni – 16 anni di reclusione

ALBANESE Vincenza – 12 anni di reclusione (assoluzione capi 68 e 77)

ANDERLINI Giuliano – 3 anni di reclusione

AQUILANO Simone – 2 anni e 6 mesi di reclusione + €8.000 multa

AQUILANTI Manuela – 3 anni di reclusione

BARRA Salvatore – 3 anni di reclusione + €10.000 multa

BASSETTO Antonio – 3 anni e 4 mesi di reclusione

BLANCO Salvatore – 6 anni di reclusione + €6.000 multa

BONANNO Samuele – 9 anni di reclusione (totale, due capi cumulati)

BRAMONTI Alessandro – 11 anni di reclusione

BRANCACCIO Domenico – 11 anni di reclusione

CALDARELLI Antonio – 2 anni e 4 mesi di reclusione

CALLIPARI Pasquale – 2 anni e 6 mesi di reclusione + €5.000 multa

CANNIZZARO Claudio – 3 anni di reclusione

CASSAGO Marco – 3 anni di reclusione

CERBO William Alfonso – 5 anni di reclusione

CIRILLO Giovanni – 12 anni di reclusione

CIULLA Alessio – 3 anni e 6 mesi di reclusione + €8.000 multa

COLOMBO Emanuela – 3 anni di reclusione

COLUCCIO Salvatore – 4 anni e 2 mesi di reclusione + €15.000 multa

CONGIU Luca – 3 anni di reclusione

COTTONE Francesco – 3 anni di reclusione

CREA Filippo – 20 anni di reclusione (assoluzione capo 81)

CRISTELLO Giacomo – 18 anni di reclusione

D’ALIA Aurelio – 4 anni e 4 mesi di reclusione

DEODATO Vincenzo – 6 anni e 6 mesi di reclusione + €10.000 multa

DESTEFANO Michele – 5 anni di reclusione + €15.000 multa

DIMICCOLI Antonio – 8 anni di reclusione + €10.000 multa

FIDANZATI Giuseppe – 20 anni di reclusione

FIDANZATI Stefano – 5 anni di reclusione (assoluzione capo 1)

FIORE Giuseppe – 12 anni di reclusione

FONTANA Gianfranco – 6 anni di reclusione + €30.000 multa

GALIOTO Antonino – 14 anni e 6 mesi di reclusione

GATTO Giovanni – 3 anni e 8 mesi di reclusione + €1.000 multa

GENNARO Maria Rita – 3 anni di reclusione

GRASSO Antonio – 16 anni di reclusione

GRASSO Paolo – 12 anni di reclusione

JELMINI Giada – 3 anni e 6 mesi di reclusione + €10.000 multa

LA CARA Alessandro – 7 anni di reclusione + €6.000 multa

LI CALZI Maurizio – 3 anni di reclusione

MARINO Maria – 3 anni di reclusione

MAZZOTTA Pietro – 16 anni di reclusione

MENGHETTI Maurizio – 3 anni e 6 mesi di reclusione + €8.000 multa

MILANO Luca – 3 anni e 8 mesi di reclusione + €10.000 multa

MOLLUSO Alessandro Illuminato – 4 anni e 4 mesi di reclusione + €15.000 multa

MOLLUSO Francesco – 4 anni di reclusione + €10.000 multa

MONTI Alessandro – 5 anni di reclusione + €15.000 multa

MORANA Maria Assunta – 3 anni di reclusione

MROSHAJ Ejll – 4 anni di reclusione + €15.000 multa

OHANNASSIAN Girrabet Gabriele – 3 anni di reclusione

OLIVERI Carmelo – 5 anni di reclusione + €15.000 multa

PACE Bernardo – 18 anni di reclusione

PACE Domenico – 14 anni di reclusione

PACE Michele – 16 anni di reclusione

PANARIA Iginio – 3 anni e 8 mesi di reclusione + €10.000 multa

PAPALIA Daniele – 5 anni di reclusione + €15.000 multa

PERVERSI Claudio – 3 anni di reclusione

PERVERSI Riccardo Francesco – 3 anni di reclusione

PINTAUDI Saverio – 4 anni di reclusione (assoluzione capo 80.1)

PIZZATA Giuseppe – 18 anni di reclusione

POLISE Orsolo – 3 anni di reclusione

POSTÙ Maria Domenica – 10 anni di reclusione (assoluzione capi 80.1, 80.2, 80.3)

ROMEO Antonio – 12 anni di reclusione

ROSI Massimo – 20 anni di reclusione

RUSSO Andrea Michele – 4 anni e 8 mesi di reclusione

SANGALLI Daniela – 12 anni di reclusione

SANSEVERINO Sergio – 16 anni di reclusione

SERGI Saverio – 3 anni e 8 mesi di reclusione + €10.000 multa

SILVESTRO Tindaro – 3 anni di reclusione

SORCE Giuseppe – 16 anni e 6 mesi di reclusione

SPATOLA Giuseppe – 3 anni di reclusione

TOSCANO Pasquale Filomeno – 12 anni e 8 mesi di reclusione

VEIZAJ Klement – 3 anni e 8 mesi di reclusione + €1.000 multa

ZAVETTIERI Giuseppe – 3 anni e 8 mesi di reclusione + €1.500 multa

