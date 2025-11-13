‘Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra nel «sistema mafioso lombardo»: chiesti oltre 5 secoli di carcere – I NOMI
I pm della Dda di Milano hanno chiesto vent’anni di carcere per Filippo Crea, Massimo Rosi e Giuseppe Fidanzati
Oltre 550 anni complessivi di condanna per un totale di 75 imputati (per altri tre è stata chiesta l’assoluzione). È quanto hanno chiesto i pm della Distrettuale antimafia di Milano, Marcello Viola, Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, al termine della requisitoria di oggi in aula bunker.
Le richieste più pesanti
Tra le condanne più pesanti, i vent’anni di reclusione chiesti (visto il rito abbreviato) per Filippo Crea, Massimo Rosi e Giuseppe Fidanzati. Il primo, in particolare, è considerato «esponente della cosca Iamonte» a Milano e nel suo hinterland. Massimo Rosi, invece, è considerato il «reggente del locale di ‘ndrangheta di Legnano-Lonate Pozzolo» – componente del sistema mafioso lombardo – nonché già capo società dello stesso locale, svolgendo anche «un ruolo di mediazione e trait d’union tra il locale ‘ndranghetista e le altre componenti facenti parte del sistema mafioso lombardo», asserisce la Dda. Fidanzati, invece, è figlio del boss di Cosa Nostra Gaetano.
La Dda ha poi chiesto 18 anni di reclusione a testa per Giacomo Cristello, crotonese classe 1963, anche lui considerato «esponente del locale di Legnano Lonate Pozzolo». E poi Bernardo Pace detto “Tino” di Trapani e Giuseppe Pizzata (cl. ’84) di Locri. I Pace avrebbero fatto parte del mandamento della provincia di Trapani, con al vertice Paolo Aurelio Errante Parrino (in udienza preliminare in ordinario), parente di Matteo Messina Denaro. Richiesta di 16 anni per Giovanni Abilone, anche lui uno degli esponenti mafiosi collegati al mandamento di Castelvetrano di Messina Denaro.
L’inchiesta
Un’indagine imponente che mira a far luce su un sistema criminale che, per conquistare un territorio ricchissimo, avrebbe unito le forze, creando il “Sistema mafioso lombardo”, potendo fare affidamento su famiglie con alle spalle esperienze criminali certificate da arresti e sentenze passate in giudicato, avvalendosi anche della classica forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e omertà nel territorio delle città di Milano, Varese e zone limitrofe.
Le famiglie calabresi a Milano
L’inchiesta “Hydra”, dunque, avrebbe fatto luce innanzitutto sul locale di Legnano-Lonate Pozzolo, considerata alleata e comunque collegata alla cosca Farao-Marincola di Cirò, rappresentate a Milano, secondo la Dda, da Vincenzo Rispoli, Massimo Rosi, Giacomo Cristello, Francesco Bellusci e Pasquale Filomeno Toscano. E poi la cosca Iamonte, facente parte del locale di Desio, alleata con la cosca di Melito Porto Salvo e, infine, Antonio Romeo, espressione a Milano della famiglia dei Romeo “Staccu” operante sul territorio di San Luca, figlio di Filippo Romeo. L’Antimafia di Milano avrebbe documentato una serie reati commessi dagli appartenenti al “Sistema mafioso lombardo”, tra cui rapine, truffe, riciclaggio, intestazioni fittizie, false fatturazioni per operazioni inesistenti, cessioni di falsi crediti d’imposta ed estorsioni. Contestato anche il reato di traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, dell’associazione finalizzata al narcotraffico farebbero parte, secondo l’accusa, Gioacchino Amico, Giuseppe Castiglia, Giuseppe Fiore, Pietro Mazzotta, Sergio Sanseverino, Giuseppe Sorce – tutti appartenenti al gruppo “Senese” e Massimo Rosi, del locale di ‘ndrangheta di Legnano-Lonate Pozzolo.(g.curcio@corrierecal.it)
Ecco tutte le richieste:
ABD EL LATIF Mohamed Emam Taha – 3 anni di reclusione
ABILONE Giovanni – 16 anni di reclusione
ALBANESE Vincenza – 12 anni di reclusione (assoluzione capi 68 e 77)
ANDERLINI Giuliano – 3 anni di reclusione
AQUILANO Simone – 2 anni e 6 mesi di reclusione + €8.000 multa
AQUILANTI Manuela – 3 anni di reclusione
BARRA Salvatore – 3 anni di reclusione + €10.000 multa
BASSETTO Antonio – 3 anni e 4 mesi di reclusione
BLANCO Salvatore – 6 anni di reclusione + €6.000 multa
BONANNO Samuele – 9 anni di reclusione (totale, due capi cumulati)
BRAMONTI Alessandro – 11 anni di reclusione
BRANCACCIO Domenico – 11 anni di reclusione
CALDARELLI Antonio – 2 anni e 4 mesi di reclusione
CALLIPARI Pasquale – 2 anni e 6 mesi di reclusione + €5.000 multa
CANNIZZARO Claudio – 3 anni di reclusione
CASSAGO Marco – 3 anni di reclusione
CERBO William Alfonso – 5 anni di reclusione
CIRILLO Giovanni – 12 anni di reclusione
CIULLA Alessio – 3 anni e 6 mesi di reclusione + €8.000 multa
COLOMBO Emanuela – 3 anni di reclusione
COLUCCIO Salvatore – 4 anni e 2 mesi di reclusione + €15.000 multa
CONGIU Luca – 3 anni di reclusione
COTTONE Francesco – 3 anni di reclusione
CREA Filippo – 20 anni di reclusione (assoluzione capo 81)
CRISTELLO Giacomo – 18 anni di reclusione
D’ALIA Aurelio – 4 anni e 4 mesi di reclusione
DEODATO Vincenzo – 6 anni e 6 mesi di reclusione + €10.000 multa
DESTEFANO Michele – 5 anni di reclusione + €15.000 multa
DIMICCOLI Antonio – 8 anni di reclusione + €10.000 multa
FIDANZATI Giuseppe – 20 anni di reclusione
FIDANZATI Stefano – 5 anni di reclusione (assoluzione capo 1)
FIORE Giuseppe – 12 anni di reclusione
FONTANA Gianfranco – 6 anni di reclusione + €30.000 multa
GALIOTO Antonino – 14 anni e 6 mesi di reclusione
GATTO Giovanni – 3 anni e 8 mesi di reclusione + €1.000 multa
GENNARO Maria Rita – 3 anni di reclusione
GRASSO Antonio – 16 anni di reclusione
GRASSO Paolo – 12 anni di reclusione
JELMINI Giada – 3 anni e 6 mesi di reclusione + €10.000 multa
LA CARA Alessandro – 7 anni di reclusione + €6.000 multa
LI CALZI Maurizio – 3 anni di reclusione
MARINO Maria – 3 anni di reclusione
MAZZOTTA Pietro – 16 anni di reclusione
MENGHETTI Maurizio – 3 anni e 6 mesi di reclusione + €8.000 multa
MILANO Luca – 3 anni e 8 mesi di reclusione + €10.000 multa
MOLLUSO Alessandro Illuminato – 4 anni e 4 mesi di reclusione + €15.000 multa
MOLLUSO Francesco – 4 anni di reclusione + €10.000 multa
MONTI Alessandro – 5 anni di reclusione + €15.000 multa
MORANA Maria Assunta – 3 anni di reclusione
MROSHAJ Ejll – 4 anni di reclusione + €15.000 multa
OHANNASSIAN Girrabet Gabriele – 3 anni di reclusione
OLIVERI Carmelo – 5 anni di reclusione + €15.000 multa
PACE Bernardo – 18 anni di reclusione
PACE Domenico – 14 anni di reclusione
PACE Michele – 16 anni di reclusione
PANARIA Iginio – 3 anni e 8 mesi di reclusione + €10.000 multa
PAPALIA Daniele – 5 anni di reclusione + €15.000 multa
PERVERSI Claudio – 3 anni di reclusione
PERVERSI Riccardo Francesco – 3 anni di reclusione
PINTAUDI Saverio – 4 anni di reclusione (assoluzione capo 80.1)
PIZZATA Giuseppe – 18 anni di reclusione
POLISE Orsolo – 3 anni di reclusione
POSTÙ Maria Domenica – 10 anni di reclusione (assoluzione capi 80.1, 80.2, 80.3)
ROMEO Antonio – 12 anni di reclusione
ROSI Massimo – 20 anni di reclusione
RUSSO Andrea Michele – 4 anni e 8 mesi di reclusione
SANGALLI Daniela – 12 anni di reclusione
SANSEVERINO Sergio – 16 anni di reclusione
SERGI Saverio – 3 anni e 8 mesi di reclusione + €10.000 multa
SILVESTRO Tindaro – 3 anni di reclusione
SORCE Giuseppe – 16 anni e 6 mesi di reclusione
SPATOLA Giuseppe – 3 anni di reclusione
TOSCANO Pasquale Filomeno – 12 anni e 8 mesi di reclusione
VEIZAJ Klement – 3 anni e 8 mesi di reclusione + €1.000 multa
ZAVETTIERI Giuseppe – 3 anni e 8 mesi di reclusione + €1.500 multa
